Tras varios meses de pruebas, Twitter ha oficializado el lanzamiento de una función para limitar respuestas, dándole el control a los usuarios para que puedan seleccionar qué usuario puede contestar o no sus publicaciones dentro de la red social.

“A veces, las personas se sienten más cómodas hablando de lo que está sucediendo cuando pueden elegir quién puede responder. Hemos visto a personas usar estas configuraciones para tener conversaciones que antes no eran realmente posibles”, detalló la compañía en un comunicado.

De acuerdo con Suzanne Xie, directora de gestión de producto en Twitter, “estas configuraciones ayudan a algunas personas a sentirse más seguras y podrían conducir a conversaciones más significativas, al mismo tiempo que permiten que las personas vean diferentes puntos de vista”.

A partir de ahora, desde la web y la aplicación móvil, aparecerá un nuevo botón con tres opciones para configurar quién puede responder la publicación en la misma ventana para redactar un nuevo tweet: “Todos”, “Personas a las que sigues” y “solo las personas que mencionas”.

Nueva función para limitar mensajes. | Foto: Twitter.

Si seleccionamos alguna de las dos opciones para limitar los comentarios, el ícono de respuesta se bloqueará y los usuarios no autorizados lo visualizarán de color gris. No obstante, aún podrán citar el tweet, darle retweet o me gusta y compartirlo.

Twitter detalla que el objetivo de este cambio es mejorar la “salud de la conversación” en la plataforma. Según los resultados obtenidos de las pruebas que se han venido realizando desde el mes de mayo, esta configuración “evitó un promedio de tres respuestas potencialmente abusivas”.

Asimismo, la compañía no detectó que como consecuencia de habilitar esta función aumentaran los mensajes directos no deseados. Por otro lado, el 60 % de usuarios que utilizó este método no necesitaron recurrir a las opciones de silenciar o bloquear a alguien.