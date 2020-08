Moquegua: Muere bombero con COVID-19 que pedía ayuda y fue llevado a Lima

El bombero moqueguano, Efraín Tejada Hurtado, murió la mañana de hoy víctima de la COVID-19, en Lima, hasta donde fue trasladado la semana pasada, tras suplicar a las autoridades su transferencia para poder acceder a una cama UCI. “Chalán” como era conocido por sus amigos, hasta último momento no dejó de ayudar al prójimo.

Se conoció que mientras esperaba traslado a Lima, en el hospital de EsSalud Moquegua, se desprendió de su balón de oxígeno para darle a otra persona en estado crítico. Bomberos y amigos, familiares señalaron que no lo ayudaron a tiempo, que fue muy tarde ya que necesitaba un ventilador mecánico y nunca se lo dieron.

En su cama, el pasado jueves escribió: “Son las 5 pm ya no tengo fuerzas, un paciente que estaba a mi costado falleció por falta de oxígeno yo falleceré por no tener un espacio en UCI todo el día hasta hace media hora recién vinieron a tomarme los signos vitales mi saturación es de 84 con oxígeno que gente muy buena me facilitó porque aquí no hay”.

“No se cuanto más dure no sé cuánto más mi cuerpo resista, a mis familiares amigos y compañeros de trabajo y bomberos gracias por todo y a ustedes señores autoridades, profesor Zenón Cuevas gracias por no responder el teléfono para coordinar según usted, señor alcalde gracias por no importarle, señorita prefecta gracias por contestar de mal modo el llamado de mi hija, entiendo que son personas muy ocupadas y yo solo soy un simple Bombero y empleado del estado”, dijo.

Efraín Tejada, pertenecía a la Compañía de Bomberos, Mariscal Nieto Nro. 74 y trabajaba en la Contraloría de Moquegua.