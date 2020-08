WhatsApp: el ‘truco secreto’ para desaparecer tu historial de llamadas sin dejar rastro

La función de llamadas de WhatsApp se ha convertido en una de las características más destacadas del servicio de mensajería y ha adquirido especial importancia en los últimos meses a raíz de la pandemia, ya que ha ayudado a millones de personas a comunicarse con sus amigos y familiares.

Al igual que las llamadas tradicionales por teléfono, cada vez que realizamos o recibimos una llamada a través de WhatsApp se va guardando un registro dentro de la aplicación con el nombre del contacto, la duración de la conversación, la fecha y si fue por voz o video.

Sin embargo, si por algún motivo no deseas que la aplicación almacene un historial con las comunicaciones que has tenido, lamentablemente no posee una opción que permita evitar que toda esa información se guarde en el dispositivo.

La buena noticia es que existe un truco secreto, disponible desde cualquier dispositivo Android o iOS, que te ayudará a deshacerte fácilmente del registro de llamadas de WhatsApp y de esta forma puedas mantener la privacidad de tus conversaciones.

WhatsApp: Elimina todo el registro de llamadas

Para borrar el historial completo de las llamadas realizadas en WhatsApp, ingresa al apartado de Llamadas y pulsa en el ícono de tres puntos para acceder al menú. Una vez ahí, selecciona la opción ‘Borrar registro de llamadas’.

WhatsApp: Borra solo algunas llamadas

En caso solo quieras eliminar el registro de ciertas llamadas, WhatsApp también ofrece la posibilidad de elegir específicamente cuáles borrar. Para ello, dirígete a la sección de Llamadas y selecciona cada una manteniendo presionado el dedo sobre ellas. Luego, pulsa en el ícono de la papelera y listo.