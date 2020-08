Estás tranquilo en tu casa viendo Netflix o jugando PlayStation, cuando de pronto tu smartphone empieza a sonar fuertemente por la llamada de un número desconocido, descuelgas y nadie contesta. ¿Te resulta familiar esta escena? Cada vez esta situación se repite más, te contamos qué hay detrás de los números que te llaman y no responden.

¿Qué es lo que ocurre entonces para que me llamen y no contesten? Si eres de las personas que ha recibido esta extraña llamada a tu smartphone, primero debes saber que esto pasa a menudo y que es altamente probable que no sea parte de un ataque cibernético o que estés sufriendo algún tipo de estafa.

¿Quién me llama y no contesta?

Posiblemente sean varias las empresas que estén detrás de estas llamadas en las que nadie te responde. Las compañías que utilizan el telemarketing como canal de ventas usan sistemas de marcación predictiva. Estos llaman al mismo tiempo a varios números de teléfono, calificados de acuerdo con las posibilidades de que respondan.

Obviamente estas llamadas no están siendo realizadas por ningún teleoperador. Lo que pasa es que una máquina o computadora empieza a llamar por números hasta que uno milagrosamente contesta el teléfono.

Estas computadoras tienen sistemas diseñados con inteligencia artificial, por lo que si nos llaman a una hora y no respondemos, probarán a otras horas diferentes. Si con ese mismo número comprueban que seguimos sin contestar, lo intentarán con otro número diferente a ver si hay suerte.

Estas ‘llamadas fantasmas’ ocurren más veces de las que podría pensarse. El software está programado para llamar a una mayor cantidad de clientes de los que los operadores pueden atender, puesto que lo habitual es que no todos contesten al teléfono. De modo que la próxima vez que un número te llame y no conteste, no entres en pánico y solo bloquéalos si no quieres que vuelvan a interrumpir tu tranquilidad.