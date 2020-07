En un mundo plagado de segmentos como el de la computación portátil, es difícil no emocionarse con las propuestas arriesgadas que logran seguir vigentes —al menos— por unos cuantos años. ASUS hizo lo propio al apostar por el arte de la doble pantalla en una laptop, y ahora, un par de iteraciones después, lo domina y se supera.

La última de las joyas para entusiastas de ASUS es la Zephyrus Duo 15, la cual, sin mayor sorpresa, ha dirigido su concepto de ScreenPad Plus directamente hacia el usuario gamer, el último eslabón que restaba abordar y uno de los más versátiles —pero a la vez difíciles— de convencer.

Durante dos semanas, tuve la oportunidad de probar la Zephyrus Duo 15, lanzada recién el pasado 20 de julio. Es la primera portátil de la serie ROG con doble pantalla incluida y un diseño robusto que, sorpresivamente, no compromete la portabilidad.

Su buena simbiosis entre hardware y software complementa lo que considero, personalmente, uno de los mejores logros para balancear elegancia con ese cromatismo —a veces demasiado colorido— de las laptops gamer en general, pero más allá de los elogios a tan impactante configuración, esta reseña tiene como objetivo ayudarte a descubrirla para comprender todo lo que puede ofrecer.

Primeras impresiones

La Zenbook Pro Duo cumplió el año pasado con presentarnos a la ScreenPad Plus, esta poderosa apuesta de ASUS que inicio como una “pantalla de smartphone” con la ScreenPad 1.0, y que evolucionó hasta lo que es hoy en día: una segunda pantalla de “ancho 4K”, panel táctil y, sobre todo, capaz de colarse en las configuraciones de muchos profesionales de la industria.

¿Qué hay de nuevo con la Zephyrus Duo 15? Lo primero es que esta idea de segunda pantalla ha madurado, así como la fluidez y la fiabilidad que transmite en la experiencia diaria. Esto es —en mi opinión— lo primero que puede llamar la atención con esta portátil, sobre todo si ya probaste una Zenbook Pro Duo.

La segunda pantalla corresponde casi a la mitad de la pantalla principal. Foto: LR.

¿Para qué sirve la segunda pantalla?

La ASUS ROG Zephyrus Duo 15 se presenta a sí misma como una laptop para gamers y creadores de contenido, frases que evocan inmediatamente a los youtubers, streamers o productores de cualquier tipo de entretenimiento —muy diverso en estos tiempos—, pero lo que realmente alcanza este equipo va un poco más allá, incluso en las animaciones, el 3D, el diseño, la edición no lineal, etc. Tareas en las que se desempeña sin problemas.

Para ir adelantando, ASUS Zephyrus Duo comprende una gama de especificaciones que parten desde una Intel Core i7 hasta una i9, todas de décima generación, siempre con una RTX 2080 Super Max Q (8GB GDDR6 VRAM) y de 16 a 48 GB de RAM para el sistema (en mi caso fueron 32 GB). Además, puedes llevarte de 1.5 a 2 TB de almacenamiento en SSD, con dos unidades conectadas por PCI 3.0. Una incluso soporta backups mediante RAID 0.

Complacer a más de un público implica sacrificios y esto se refleja en su pantalla principal de 15.6 pulgadas, 4K (3840 x 2160, aunque hay opción de solo Full HD), Adobe RGB al 100%, G-SYNC y validado Pantone, pero todo solo a 60 Hz. Asimismo, no es táctil como en la Zenbook Pro Duo.

Por supuesto, es fácil dejar las carencias y desviar rápidamente la mirada hacia el segundo panel de 14 pulgadas, que sigue siendo táctil y cuenta con una resolución 3840 x 1100 píxeles (más que muchos monitores), pero cuya mayor conveniencia reluce a la hora de usarla, superando la experiencia de hace siete meses con la Pro Duo (y reivindicando a ASUS, que ha superado con creces la idea de Apple con su “Touch bar”).

Diseño exterior, acabado y portabilidad

Comencemos por el exterior. Es muy distinto hablar de hardware en una laptop, puesto que, a diferencia de una PC de escritorio, esta forma parte de la experiencia y resulta más íntima por la carcasa, su temperatura, su ruido. ASUS lo sabe bien y ha hecho que la Zephyrus Duo 15 mantenga un peso que no supera los dos kilos y medio, siendo aceptable para una experiencia de sofá y manteniendo un diseño muy adecuado para adaptarse a las complicaciones de largas horas de trabajo, con mirada hacia abajo y una máquina en el regazo.

Diseño portátil. Foto: LR.

Teclado y trackpad

El teclado es poco convencional en su distribución, pero responde adecuadamente, con un viaje considerable y cómodo. Por otro lado, el trackpad convertible a numpad funciona correctamente sin impresionar demasiado, preciso para sacarte de aprietos.

Ventilación y ruido

La Zephyrus Duo 15 viene con dos grandes ventiladores debajo de la pantalla secundaria, junto a una configuración sencilla a tres velocidades a tan solo un botón. Estos fans suelen activar altas velocidades ni bien lo crean necesario, pero no llega a ser escandaloso. Muy aceptable para una configuración con este nivel de portabilidad.

Bisagras de abrir y cerrar

Las bisagras han abandonado ese mecanismo de ascenso para el teclado que tenían algunas Zenbook anteriores, pero lo mantienen para la segunda pantalla permitiendo que esta apunte directamente hacia la vista del usuario y ya no en 90 grados hacia el techo. Esto realmente marca la diferencia. La ScreenPad Plus se siente más personal, disponible de inmediato hacia tu vista y tus manos que probablemente se acostumbren rápido a utilizarla.

La bisagra ya no eleva el teclado, pero sí la pantalla táctil. Foto: LR.

Acabado

El diseño es refinado pero no lujurioso. Sus ángulos rectos y largas rendijas de ventilación dan la sensación de que todo está ahí por una razón. Un buen acuerdo entre estilo, sobriedad y funcionalidad. La Zephyrus Duo 15 es una de las laptops más elegantes del mercado y hasta puede evocarnos a las computadoras NeXT por su filosofía de diseño.

Software del ScreenPad Plus

El gran mérito de ASUS es su continua apuesta por la ScreenPad Plus, la cual me atrevo a señalar como 60 % software y 40 % pantalla. Ahora bien, ¿qué fabricante no podría poner una segunda pantalla en una computadora? Probablemente cualquiera; sin embargo, elaborar un concepto y hacerlo crecer hasta este estado merece un reconocimiento aparte. Eso es justamente lo que viene haciendo la marca taiwanesa.

Pese a algunos errores comunes que podemos encontrar por la pantalla doble —más aun cuando la última versión de Windows 10 (2004) sigue presentando problemas— sería injusto no reconocer el trabajo que ASUS ha dedicado al menos a sus propias aplicaciones.

ASUS viene apostando fuertemente por la ScreenPad Plus.

Tres programas extienden la experiencia de la Zephyrus Duo 15: ScreenXpert (gestión de la ScreenPad Plus), Armoury Crate (monitoreo de rendimiento, gestión de interfaces, macros, etc.) y Game First VI (monitoreo de performance y conexiones para gaming, streaming, etc). La experiencia ha sido positiva en todos los casos, con multitud de opciones de configuración que creo que todo power user podrá apreciar, tanto para información valiosa del sistema como para retoques de sus funciones.

Por ejemplo, el pasar aplicaciones de una pantalla a otra o incluso a ambas es tarea sencilla con los tres paneles que aparecen cada vez que pulsamos y mantenemos la barra de título de cada una. Si esta opción no es deseada, desactivarla está al alcance de un clic desde Armoury Crate, desde donde podemos decidir con qué partes específicas de la interfaz de la Zephyrus nos quedaremos. Todo en una simple pantalla, sin complicaciones.

Adaptación a software de terceros

El beneficio de la ScreenPad Plus se concentra en lo tangible: una segunda pantalla disponible para usarla como queramos. ¿Marca la diferencia? Pues mi experiencia no permite negarlo: los DAW tienen un panel perfecto para los mezcladores, los programas de edición no lineal como Premiere y de animación como After Effects, Animate, etc., tienen un lugar perfecto para sus líneas de tiempo. Photoshop e Illustrator cuentan con más espacio para colocar más paneles.

Lo único de extrañar es que la pantalla principal no soporta touch ni stylus, pero sí puedes usar la ScreenPadPlus para bosquejos e incluso apuntes en las infinitas opciones de diseño y sketch que hay para Windows.

Todos estos son detalles que ya formaban un plus en la Zenbook Pro Duo, pero me permito insistir en que la inclinación de la ScreenPad Plus en la Zenbook Duo 15 es más personal, directa y cómoda para el día a día. Ya no se siente más como una mesa a la que tenemos que encontrarle el ángulo correcto para observarla en todo su esplendor.

Potencia gráfica y velocidad

Editar, bosquejar, diseñar y lidiar con aplicaciones gráficas son procesos ágiles en la Zephyrus Duo 15 gracias a sus dos unidades de estado sólido que casi no tienen rival en la industria. Además, su RTX 2080 Super y sus 32 GB de RAM aligeran las típicas cargas al importar assets, renderizar filtros o proyectos enteros (Premiere Pro, After Effects) calcular 3D en tiempo real (Unity, Unreal Engine, Cinema 4D, Blender) y en gaming.

Experiencia gaming

Esto último se reivindica con el plato de fondo de contar con una Zephyrus Duo 15: la experiencia de juego. Durante los primeros minutos —y solo si te atreves a notarlo— podrías extrañar esas tasas de refresco de 110 o 240Hz. La Duo 15 solo tiene 60 hz, pero los aprovecha al máximo ofreciendo ray tracing y 4K a 30+ fps y 60 fps con resoluciones inmediatamente menores como 2560 x 1600 píxeles a la máxima calidad grafica (Ultra).

Este es el caso en buena parte de los videojuegos más comunes para realizar benchmarking. En mi caso particular probé The Crew 2 para las velocidades de carga (no más de 10 segundos para cargar el gigantesco mundo abierto) y Shadow of the Tomb Raider para el rendimiento. Conoce más de mis resultados en el video reseña:

Conclusiones. ¿Vale la pena?

La ASUS Zephyrus Duo 15 cumple satisfactoriamente con ser una óptima y poderosa plataforma de trabajo, no solo para la creación de contenido de entretenimiento sencillo, sino también para los usuarios más sofisticados a la hora de aprovechar una amplia gama de software que parece sonreírle a la propuesta de doble pantalla. Es una PC para un power user.

Por el lado del gaming, la Duo 15 no decepciona y es una de las máquinas con RTX 2080 más poderosas del mercado, su único defecto son los 60 Hz, pero nos dan a cambio una experiencia a 4K impactantemente estable y unos 60 cuadros por segundo fluidos en calidades ultra que impresionan y superan a cualquier consola actual.

Fácil intercambio de pantallas para las aplicaciones (y adaptación para ocupar ambas). Foto: LR.

Lo que más resalta, en mi opinión, es la conveniencia. La Zephyrus Duo 15 es una laptop sorprendentemente ligera, pero capaz de las tareas más exigentes que podríamos enumerar. Al mismo tiempo, se atreve a sostener su filosofía de pantallas de manera imponente, en un mercado lleno de urgencia por consagrar a las laptops como verdaderas alternativas a las PC gamer y, ¿por qué no? también a las workstation. Una respuesta lógica a esa potencia que están alcanzando las tablets y 2 en 1.

Tal cual como el editor de este conocido canal de YouTube que luce una Zenbook Pro Duo y sus tres monitores adicionales, la Zephyrus Duo 15 invita a la modularidad. Su elegante diseño combina perfectamente con escritorios llenos de accesorios, teclados adicionales y un mouse con alto DPI (como el que viene incluido).

No tiene, a mi parecer, nada que envidiarle a un build de PC gamer por la manera en que expande la experiencia de una laptop. Es una portátil vanguardista que viene intentando marcar un paradigma y está convenciendo poco a poco.

Precio

Su mayor desventaja, definitivamente, es el precio. Con un monto de venta sugerido de 17.999 soles, ¿valdrá la pena? Quizá no necesariamente para quien solo quiera jugar, pero para el que sepa usarla para todo lo demás, esta laptop puede prometer años de conveniencia, tal como lo viene haciendo también la Zenbook Pro Duo.