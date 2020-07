Tras ser cuestionada duramente por un supuesto manejo sospechoso de los datos de sus usuarios y con el riesgo de ser vetado en Estados Unidos, TikTok salió al frente y acusó a Facebook de “ataques malignos” disfrazados de patriotismo, por lo que pidió una competencia justa y abierta al servicio de los consumidores.

El presidente ejecutivo de TikTok, Kevin Mayer, en su primera declaración pública, dijo que han recibido aún más escrutinio debido a los orígenes chinos de la compañía. “Aceptamos esto y aceptamos el desafío de brindar tranquilidad a través de una mayor transparencia y responsabilidad”, destacó.

Sin embargo, Mayer también hizo un llamado a Facebook y pidió mantener una transparencia similar en Instagram Reels, aplicación que lanzará la compañía de Mark Zuckerberg para competir con la plataforma china.

“Concentremos nuestras energías en una competencia justa y abierta al servicio de nuestros consumidores, en lugar de malignar los ataques de nuestro competidor, es decir, Facebook, disfrazado de patriotismo y diseñado para poner fin a nuestra presencia en los Estados Unidos”, expresó Mayer.

Mayer también reiteró que TikTok no tiene vínculos con el gobierno chino, después de que este fue prohibido en India y funcionarios estadounidenses señalarán que estaban analizando posibles acciones contra la plataforma asiática. “No somos políticos, no aceptamos publicidad política y no tenemos una agenda; nuestro único objetivo es seguir siendo una plataforma dinámica y dinámica para que todos la disfruten”, indicó.