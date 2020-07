¿Por qué es importante borrar la memoria caché de las apps de tu smartphone?

Cuando tenemos un smartphone Android o iPhone lo primero que hacemos es ingresar a las tiendas digitales de cada sistema para descargar las apps que conocemos, pero si pasado el tiempo no borramos la memoria caché de estas aplicaciones es posible que se convierta en un verdadero problema. ¿Por qué? Te lo contamos.

Con esto no queremos decir que el caché sea el único detonante de los desperfectos en los teléfonos inteligentes, pero sí ayuda en muchas ocasiones a que el celular funcione correctamente y no tengamos que enviarlo al servicio técnico.

¿Qué es y para qué sirve la memoria caché?

Por si no lo sabías, la memoria caché es el lugar de almacenamiento temporal de un dispositivo. Aquí se guardan algunos datos con el fin de acelerar la velocidad y el funcionamiento del smartphone.

De esta manera, ya no se tiene que almacenar el mismo dato repetidas veces; aunque si almacenamos mucha información aquí ocasiona que el celular se haga más lento. Por ello, es necesario eliminarlo cada cierto tiempo.

¿Cómo borrar la memoria caché de las aplicaciones?

Ahora que sabes qué es la memoria caché, te contaremos cómo puedes realizar el mantenimiento de este apartado para que tu smartphone Android o iPhone pueda funcionar correctamente.

Lo primero que debes hacer es dirigirte a la opción de Ajustes e ingresar donde dice Almacenamiento.

Aquí encontrarás una lista que podría lucir distinta dependiendo de la marca de tu smartphone, pero el proceso siempre es el mismo.

Entre las opciones que te muestra el Almacenamiento del teléfono tienes que pulsar donde dice Otras Aplicaciones para tener acceso a todas las apps que tengas descargadas en tu Android o iPhone.

Ahora, pulsa sobre la app que quieras limpiar su memoria caché, al hacer esto te aparecerá una pequeña ventana y es necesario que presiones donde dice “borrar caché” para iniciar el proceso.

Recuerda que tienes que hacerlo con cada app por separado y no seleccionando todas las aplicaciones que tengas en tu smartphone Android o iPhone a la vez. No temas por tu información en el celular, ya que esta no se encuentra en la memoria caché.