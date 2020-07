Desde hace un buen tiempo, las cámaras de los smartphones han llamado la atención por su calidad y son muchos los teléfonos inteligentes que vienen con lentes capaces de sorprender a sabios y entendidos; aun así, el beneficio podría ser mayor si aprovechamos otra de las grandes ventajas de Android: las apps ¿Quieres saber cómo? Aquí te compartimos algunas de las mejores aplicaciones para sacar fotografías.

Muchas personas piensan que utilizar una app de cámara hecha por terceros en lugar de la que viene nativamente en tu smartphone no supone mayor beneficio; sin embargo, todo equipo Android llega con su propia aplicación de fábrica para tomar fotos y no es, ni por lejos, la única opción.

Para demostrarlo, te daremos algunas opciones de apps para cámaras hechas por terceros y que puedes conseguir fácilmente y gratis en la tienda de aplicaciones de Android, Google Play, que servirán a la hora de probar tu nuevo smartphone.

1. Open Camera

Se trata de una de las apps más conocidas, aunque simples y complejas a la vez. Sencilla por su interfaz fácil de entender y complicada porque te brinda controles manuales muy poco vistos en aplicaciones de cámara convencionales para Android.

Descarga Open Camera desde Google Play Store

2. Footej Camera2

Una de las mejores opciones para los que no buscan algo difícil de manejar, pero sí múltiples funcionalidades. Footej Camera2 aprovecha casi todas las ventajas de smartphones con Android modernos, disparo en RAW, cámara lenta, control de foco, etc. Todo con un diseño simple y no invasivo.

Descarga Footej Camera 2 desde Google Play Store

3. Camera de Google Pixel: Gcam

La app por defecto que traen los Google Pixel, los smartphones fabricados por la compañía de Mountain View. Al tratarse estos de equipos poderosos, es lógico que esta app cuente con buenas opciones. Lo único que debes asegurarte es de tener un equipo compatible y descargarlo de un portal confiable como este.

4. ProCam X-Lite

Hecha para los entusiastas de las opciones y aquellos que pueden quedarse horas hasta lograr la foto perfecta. ProCam X-Lite permite controlar todas las funciones de una cámara Android y, aunque la interfaz sufra por ello, herramientas como el modo antivibración son de gran ayuda para todo tipo de situaciones.

Descarga ProCam X-Lite desde Google Play Store

5. Camera FV-5

Una opción bastante similar a la anterior, pero con la diferencia de poder asignar botones físicos a las funciones. Así, si siempre preferiste tomar fotos con el controlador del volumen en Android, pues probablemente esta sea la app de cámara perfecta para ti y más completa.

Descarga Camera FV-5 desde Google Play Store