WhatsApp: ¿cuáles son los riesgos de descargar mods para la aplicación?

Si eres usuario de WhatsApp y siempre andas buscando la nueva opción que mejorará tu experiencia con la app, es posible que te hayas cruzado con los mods. Se trata de plugins o incluso aplicaciones completas que prometen quizá demasiado para emocionarnos. ¿Cuál es el riesgo de muchas de estas herramientas?

WhatsApp es uno de los aplicativos más descargados en el mundo y también uno de los que más modificaciones recibe de entusiastas. Estas tienen múltiples razones para existir, como activar una nueva opción para la app, revertir un cambio hecho por alguna actualización y más. Pero muchas de estas podrían perjudicarte.

Por supuesto, los mods más comunes de WhatsApp son los que prometen algo que, a primera vista, parece inofensivo. Lo cierto es que muchas de estas pueden hacer cosas por debajo de las que es muy difícil darse cuenta si no las obtenemos de plataformas oficiales.

En las tiendas de Android y iPhone se presentan cientos de aplicaciones que finalmente son rechazadas por razones diversas; sin embargo, estas aún pueden llegar a tu dispositivo si optas por descargarlas de una manera no oficial como a través de un archivo APK.

¿Cuáles es el peligro? Que las razones por las que no fueron admitidas son graves. Muchas de estas apps están en la mira directa de los propios desarrolladores de WhatsApp, quienes aseguran que no son aceptadas por no validar sus prácticas de seguridad.

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp u otras que afirman ser capaces de mover tus chats de un smartphone a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas apps no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio”, señalan desde el blog oficial de la compañía.

Por estas razones, muchas de estas aplicaciones podrían provocar un baneo para el usuario que las use, puesto que estarían permitiendo la burla de la seguridad de WhatsApp y de su sistema de protección, por lo que suponen un riesgo.

Si sueles usar aplicaciones como WhatsAppMA, WhatsApp Plus, OG WhatsApp, WhatsApp Aero, WA Teaker o GioWhatsApp, debes tomar en cuenta que existirá el riesgo de que tu cuenta sea bloqueada o suspendida.