El mundo de las computadoras no deja de ser emocionante, sobre todo si tienes decidido hacerte con una en poco tiempo. Para muchos, el debate implica solo dos opciones: una PC o una laptop, pero ¿sabías que hay muchas categorías que explorar? Es probable que una esté diseñada para tus necesidades y aquí te enseñaremos a identificarlas.

Desde la revolución de la computadora personal a finales de los años 70, las PC iniciaron su largo camino para conquistar el día a día de los usuarios comunes, pero no fue hasta los años 90, con el avance de las capacidades multimedia, la internet y otras novedades, que se convirtieron definitivamente en un producto necesario para muchas personas.

PUEDES VER Walmart vende las laptops 2 en 1 más baratas del mundo y tienen un valor de $80

Ya sea porque necesites mejorar tus momentos de ocio, correr ese pesado programa de animación, hagas mucho trabajo de campo o necesites algo que puedas llevar a la universidad, el tener una laptop o PC requiere reflexión, pues implica una inversión a largo o mediano plazo. Si no conoces todas las opciones que ofrece el mercado actual, entonces quizá sea buena idea que conozcas todas las categorías y para qué sirven:

Categorías de PC y laptops: en qué se diferencian

1. Netbooks, Notebooks y Ultrabooks

Iniciamos por las computadoras más comunes que ofrecen hoy: las computadoras portátiles de distinto nivel, pero enfocadas al consumidor común y corriente.

En primer lugar, tenemos las netbooks que en realidad ya dejaron de ser una opción muy viable puesto que las tablets comienzan a superarlas.

Por otro lado, las notebooks son las laptops más comunes para el consumidor habitual, ofreciendo el mínimo para navegar por internet, desarrollar tareas de ofimática, un poco de multimedia y todo en una configuración estable sin escatimar en especificaciones que puedan generar problemas de rendimiento.

Por último, las ultrabook. Una categoría reciente surgida de la evidente evolución de las tablets que ofrecen lo mismo que una notebook peor con un diseño sofisticado, una configuración robusta y capacidades gráficas de una PC de gama media a alta.

2. Latops gamer

La segunda categoría ya lleva buenos años llamando la atención, sobre todo por sus luces RGB. Estas laptop gamer están enfocadas en brindar una experiencia de juego óptimo, con gran procesamiento gráfico y diversas opciones de personalización. Eso sí, algunas pueden resultar muy pesadas y voluptuosas.

3. Laptops 2 en 1

El crecimiento de las tablets generó muchas categorías nuevas, como las 2 en 1. Una especie de híbrido que ofrece la potencia de una laptop con la capacidad de una interfaz táctil y portable como una tablet. La mayoría de estas laptops cuenta con algunas características clave: girar su pantalla casi por completo, pantallas táctiles compatibles con stylus y un sistema operativo óptimo para ambas formas de uso.

4. All in One

Dejando de lado las computadoras portátiles, existen también configuraciones para PC’s de escritorio muy modernas. Entre ellas, las siempre vigentes “todo en uno” que son computadoras prefabricadas con un diseño único enfocado en la conveniencia de espacio, aunque sacrificando un poco el aspecto modular de una PC armada. Las iMac de Apple son un gran ejemplo.

5. Workstation

Otra de las categorías de antaño que siguen vigentes son las famosas “estaciones de trabajo” que son productos ofrecidos a un cierto tipo de profesional que necesite la mejor performance para una tarea específica como la edición no lineal de video, animaciones 3D, programación, producción musical, etc. Este tipo de computadoras no es tan común como las anteriores, pero aún pueden conseguirse fácilmente.

6. Armar tu propia PC

Por último, no podíamos dejar de lado una de las opciones favoritas de muchos entusiastas de la PC y que probablemente nunca pasará de moda: el armado de tu propio ‘build’. Las computadoras siempre han sido modulares, lo que significa que puedes armarlas comprando sus partes por separado.

El conocimiento de cada uno de los componentes necesarios y el conocer cómo combinarlas para un funcionamiento adecuado es todo un arte, pero sigue vigente en muchas comunidades como la gamer y la de profesionales. Aunque requiere un cierto nivel de conocimientos técnicos, siempre resulta una mejor opción por su precio, que resulta más barato que comprar computadoras prefabricadas como las anteriores opciones.