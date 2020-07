Pasamos la mayor parte del tiempo con el móvil en la mano, no obstante, hay momentos donde lo dejamos a un lado y lamentablemente no recordamos dónde. ¿El problema? Que está en silencio y no hay forma de hallarlo.

Afortunadamente, todos los teléfonos Android y iOS incorporan un sistema que permite a los usuarios poder localizarlos en caso de pérdida o robo. Dependiendo del modelo de móvil que tengas, lo podrás ubicar como ‘Encontrar mi dispositivo’ (Google) o ‘Find My’ (Apple).

Entre las funciones que ofrecen estas aplicaciones se encuentra la posibilidad de hacer que el móvil emita un sonido, una opción muy útil cuando el dispositivo está en modo silencio y llamar no sirve de mucho para hallarlo.

Cómo encontrar un teléfono Android

Desde una computadora u otro móvil ingresa a la página web de Encontrar mi dispositivo y accede a tu cuenta de Google. Luego, dirígete al menú principal que se encuentra en el lateral izquierdo de la pantalla y selecciona el teléfono que quieras ubicar.

Una vez elegido el dispositivo, podrás visualizar si está conectado a Internet y qué porcentaje de batería le queda. Debajo, se mostrará como la opción de ‘Reproducir sonido’. Cuando lo pulses, tu smartphone comenzará a sonar durante 5 minutos, aunque podrás pausar la alerta en cualquier momento.

Cómo localizar un móvil Android. | Foto: Google

Cómo encontrar un iPhone

El primer paso es iniciar sesión en tu cuenta. Puedes hacerlo desde la web ingresando a iCloud.com/find o desde otro dispositivo Apple a través de la aplicación Find My. Una vez accedas, ingresa a la pestaña ‘Dispositivos’ y selecciona el equipo que esté perdido.

A continuación, pulsa en la función ‘Reproducir sonido’ y empezará a sonar de forma continua un tono agudo durante dos minutos. No obstante, si el teléfono no tiene conexión a Internet, no reproducirá ningún sonido hasta que logre conectarse a alguna red.

Cómo localizar un iPhone. | Foto: Apple

Para aprovechar este sistema de localización, es importante que previamente hayas iniciado sesión en la aplicación para así se pueda vincular el dispositivo con tu cuenta de Gmail o iCloud.