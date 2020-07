WhatsApp: conoce las apps prohibidas que podrían bloquear tu cuenta para siempre

WhatsApp está llena de funciones que la posicionan como el servicio de mensajería más popular del mundo. No obstante, en búsqueda de mejorar aún más la experiencia de uso, los usuarios recurren a trucos secretos para potenciar la app y algunos de estos métodos podrían traer graves consecuencias para sus cuentas.

A través de sus términos y condiciones, WhatsApp informa que puede suspender de forma temporal o permanente la cuenta de aquellos usuarios que violen las reglas de la plataforma, como el uso de aplicaciones de terceros que ofrecen añadir funciones personalizadas al servicio de mensajería.

Según detalla la compañía en su sitio web oficial, tu cuenta puede terminar suspendida si detecta que has estado utilizando “una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial”. ¿La razón? No se puede garantizar que el uso de estas apps sea seguro.

Asimismo, el gigante tecnológico afirma que, si continúas utilizando estas aplicaciones de terceros a pesar de la advertencia realizada, podrías ser expulsado del servicio de mensajería de manera permanente.

¿Cuáles son las aplicaciones prohibidas por WhatsApp?

WhatsApp Plus

GB WhatsApp Pro

Messenger for WhatsApp

Chats Whats for WhatsApp

OGWhatsApp

Fouad WhatsApp

AZWhatsApp

¿Qué sucede si suspenden tu cuenta de WhatsApp?

Si WhatsApp ha decidido bloquear tu cuenta, cuando intentes ingresar a la aplicación visualizarás el siguiente mensaje: “Tu número de teléfono no está autorizado para usar nuestro servicio. Contacte con soporte para obtener ayuda”.

Ante esta situación, la compañía considera dos tipos de sanciones: la suspensión temporal de la cuenta por un periodo de 24 horas cuando la infracción ha sido “leve” y el bloqueo definitivo cuando se trata de una falta “grave”.