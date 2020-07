A raíz de las restricciones al tránsito ciudadano y cierre temporal de muchos establecimientos comerciales, los consumidores cada vez optan más por realizar sus compras por internet. Sin embargo, esta elección podría ocasionar que las personas sean víctimas de estafas virtuales.

El experto en comercio electrónico y magíster de la PUCP con mención Políticas Públicas, Erick Iriarte Ahon, ofrece algunas recomendaciones acerca de las compras virtuales y alerta sobre cómo identificar portales web que podrían ser sitios de estafa.

Los delitos más denunciados en el ámbito digital están relacionados con afectaciones al patrimonio. (Foto: Conexión Migrante)

¿Cómo evitar estafas por internet?

Identificar sitios no seguros

Al momento de buscar en internet los productos que necesitamos comprar, solemos encontramos una serie de páginas mostradas por Google. Ante la amplia variedad, Iriarte recomienda fijarse en algunos detalles del sitio web. Si aparece la mención “sitio no seguro” a la izquierda de la URL o no se ve un candado cerrado en esta parte, significa que no hay indicadores de confianza.

Pero estas no son las únicas señales. También es conveniente verificar que los nombre de las empresas en la URL aparezcan bien escritos. El cambio de un solo caracter significa que no es de fiar. Por último, si la página no proporciona un contacto para resolver inconvenientes con el producto, también se debería descartar.

La División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT) califica la modalidad de suplantación de páginas web como “pharming”. De esta manera, los delincuentes intentan tener acceso a cuentas bancarias o datos sensibles de los usuarios.

Fijarse en la política de protección de datos

Al momento de comprar un producto, los consumidores son instados a colocar sus datos, como el nombre, número de DNI, número de tarjeta de débito o crédito, etc. Ante ello, Iriarte enfatiza en que el sitio web será responsable del resguardo de esta información.

El experto en comercio electrónico, Erick Iriarte, recomienda verificar si la web es confiable antes de realizar una compra. (Foto: SolucionesC2)

Además, considera que los consumidores también deben verificar de qué manera será usada la información y cuáles son las características del titular del banco de datos. Asimismo, alerta sobre la posibilidad de que un sitio, al ser de estafas, podría no cumplir o fingir que cumple las políticas de protección de datos.

Una manera de obtener datos de manera ilegal es engañando a las personas a través de correos electrónicos o el phishing. La DIVINDAT explica que los ciberdelincuentes suelen pedir actualizaciones de datos falsas con tal de conseguir que el usuario revele su información al detalle sin darse cuenta.

Medios de pago seguros

Según la plataforma BSale, las pasarelas de pago más utilizadas en Perú son Paypal, Culqui, Mercado Pago, PayU y Pago Efectivo. Varias de ellas trabajan con bancos afiliados, por lo que los clientes pueden hacer sus giros con un porcentaje de comisión.

En opinión de Iriarte, quienes deciden cuál de ellas son o no confiables son los propios ofertantes. “Más que poder responder cuáles son seguros, esta respuesta debe estar en manos del titular del sitio web donde se encuentre dicha pasarela”, explica.

La División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología se encarga de perseguir los robos informáticos. (Foto: Mininter)

Pese a las distintas formas de ser afectados al momento de realizar una compra por internet, Erick Iriarte señala que las adquisiciones virtuales no son menos seguras que las físicas, pues las personas podrían intentar burlar las regulaciones en cualquier ámbito.

“El ser humano, sea en entornos presenciales como digitales, puede realizar actos que vayan contra la ley. No se trata de cuál es más seguro, sino que dependerá de las medidas de control que pueda establecer el vendedor, no solo frente al consumidor sino frente a cualquier tercero”, afirma.

En caso de estafa, las personas pueden denunciar en la DIVINDAT de la Policía Nacional del Perú con el número telefónico 431-8898.