Este sábado 18 de julio, Twitter ha anunciado que piratas de la informática han orquestado un ataque a cuentas de diferentes celebridades y figuras políticas en la red social. “Manipularon con éxito a un pequeño número de empleados”, aseguró la empresa del pájaro azul.

Según Twitter, los corsarios informáticos tenían en la mira a 130 cuentas y, de ellas, lograron entrar a 45 gracias a diferentes herramientas a las que solo pueden acceder los equipos de “soporte interno”.

Cuentas de personajes políticos como el candidato presidencial demócrata estadounidense Joe Biden, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, además de gigantes empresarios como el fundador de Amazon, Jeff Bezos; el jefe de Tesla, Elon Musk; y el fundador de Microsoft, Bill Gates; son parte de las afectadas.

Desde las cuentas de Twitter a las que accedieron, los piratas de la informática enviaron mensajes para azuzar a los usuarios de la red social a regalar criptomonedas bitcoins, prometiendo que duplicarían la cifra. Para ingresar, burlaron la barrera de la doble autentificación, un procedimiento incluso más seguro que la contraseña.

En el total de intercambios de bitcoins, aseveran algunas páginas especializadas en el tema, se destinó un aproximado de 100.000 dólares. Pero el envío del dinero no fue todo, pues los saqueadores informáticos descargaron datos privados de ocho propietarios.

De acuerdo con información del The New York Times, el ataque lo habrían organizado jóvenes que no están ligados al crimen organizado. Se inició con un mensaje entre hackers en Discord, plataforma de chat entre los ‘gamers’.