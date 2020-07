¿Por qué la letra “C” es la predeterminada para el disco duro donde está alojado Windows?

Más de tres décadas han pasado desde el lanzamiento de la primera versión de Windows, el sistema operativo más usado del mundo en PC y laptops. Algunas cosas no han cambiado, como el hecho de que la letra “C” se asigne al disco duro donde está instalado el sistema ¿Por qué Microsoft eligió esta letra y no las dos anteriores?

Aunque saber esto no es indispensable para hacer buen uso de tu PC con Windows, no son pocas las personas que se lo han preguntado por décadas. La interrogante fue hecha nuevamente en un portal de preguntas y respuestas.

¿Por qué Microsoft eligió la “C” como la unidad predeterminada en Windows?

Según el usuario S. Garcia, la respuesta nos hace remontar necesariamente a la época cuando los discos duros ni siquiera eran algo común en la industria. “En 1981, un megabyte costaba aproximadamente 1.000 dólares y un disco duro podía costar más que una PC, sin mencionar el tamaño”.

Es por esta razón que las primeras “unidades” conocidas para sistemas operativos como DOS —y luego también Windows— fueron los lectores de disquetes y hablamos de los grandes, de 5 y ¼ de pulgadas, que hoy muy pocos recuerdan.

La regla común era que tu computadora contase con al menos uno de estas lectoras de disquetes que, por supuesto, fueron las primeras unidades de almacenamiento comunes en una PC. Por lo tanto, no es sorpresivo que Microsoft haya decidido asignarles la letra “A” por defecto.

Este fue el caso de la IBM PC, una de las primeras computadoras personales en ser un éxito de masas. La misma se vendió con el sistema operativo DOS que, para la época (1981) no soportaba siquiera discos duros rígidos como los que tenemos ahora.

Una típica computadora de esta época contaba con al menos una lectora de disquetes, pero muchas, incluida la IBM PC, tenían hasta dos, para permitir que el copiado de disquetes —una práctica común— sea más rápido.

Fue recién en 1983, con la IBM XT, que se empezaron a comercializar las PC con un disco duro de 10 MB. Para entonces, Microsoft necesitó asignar una letra predeterminada para este tipo de unidad y como “A” y “B” ya eran usadas comúnmente por los dos lectores de disquete, se le asignó a esta unidad la letra “C”. Lo mismo se mantendría para la primera versión de Windows en 1985.

Hoy en día, aunque los disquetes ya no sean parte común de una computadora, Microsoft ha mantenido la costumbre de asignar la letra “C” a las unidades de disco duro en sus sistemas operativos Windows y continúa así hasta en Windows 10.