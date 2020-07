Toma nota. Una de las herramientas que viene activada en un smartphone Android o iPhone es el autocorrector, que en muchas oportunidades te puede jugar una mala pasada mientras redactas un mensaje desde WhatsApp. Por ello, te contamos cuál es el truco secreto para desactivarlo. ¿Te interesa? Sigue estos sencillos pasos.

El autocorrector, como su nombre lo dice, es una herramienta que permite al usuario escribir correctamente cualquier palabra, ya sea al momento de chatear en plataformas como WhatsApp o realizar búsquedas desde Google; sin embargo, tiene un gran problema que, generalmente, sucede cuando enviamos rápido un mensaje.

Son muchos los internautas que reportan haber enviado una palabra que no quisieron por culpa del autocorrector desde un smartphone Android o iPhone, pues afirman haber mandado palabras que no escribieron, como el nombre que no era de su pareja o contestar a algún cliente con una palabra fuera de contexto, lo que ocasionó que se retrase algún negocio por un malentendido.

Por este y otros motivos más, te mostraremos una sencilla guía para que desactives el autocorrector desde tu teléfono Android o iPhone y ya no temas con que se enviará una palabra que no quisiste escribir en tus chats de WhatsApp.

Cómo desactivar el autocorrector en iPhone

Si tienes un iPhone, debes acceder a Configuración, seleccionar General y por último ingresar a Teclados (Keyboards).

Una vez aquí, encontrarás la opción Autocorrección (Auto-Correction), presionas el botón que está al lado y lo desactivas.

Cómo desactivar el autocorrector en Android

A diferencia de los teléfonos con sistema operativo iOS (iPhone), para llegar al autocorrector de Android es un poco más complicado. Solo sigue estos pasos al pie de la letra.

Dirígete a Configuración, luego ingresa donde dice Ajustes adicionales y por último a Idiomas y entradas.

Ahora, ve hacia abajo y en Ajustes Adicionales de Teclado encontrarás el Corrector ortográfico. Solo presiona el botón que está al lado, lo desactivas y listo.