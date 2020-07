¿Qué solían hacer los peruanos en Internet en los años 2000? [FOTOS]

La primera cabina de Internet en Perú comenzó a funcionar en 1994; sin embargo, muy pocos sabían de su existencia. No fue sino hasta el año 2000 que la popularidad de estos negocios se incrementó, marcando un antes y un después en la vida de millones de compatriotas.

Aunque en un inicio los precios eran bastante altos (S/. 5.00 por una hora), eso no impedía que algunas personas vayan religiosamente, al menos una vez al día. Para enganchar a sus clientes, los dueños solían emplear una táctica que hoy es recordada con cariño.

En aquel entonces, si ibas a menudo a una cabina de Internet se te obsequiaba una pequeña tarjeta que te brindaba la posibilidad de conseguir una hora gratis, siempre y cuando hayas juntado cinco sellos, es decir, debías haber pagado cinco horas de servicio.

Debido a que muchas personas empezaron a poner sus cabinas de Internet, los precios bajaron de forma drástica, al punto de que la hora llegó a costar S/1.00. Con el paso de los años estos negocios ya no eran tan rentables como antes, por lo que poco a poco desaparecieron.

¿Qué usos le dábamos al Internet?

En los 2000, la mayoría de personas no tenía un correo electrónico, así que crearse un ‘e-mail’ fue algo que todos tuvieron que hacer en su primera visita a una cabina de Internet. Hotmail, Latinmail, Yahoo, entre otros servicios eran los más famosos.

Otra actividad muy popular en aquel entonces era chatear con personas de otras partes del mundo. Había páginas como ‘Latinchat’, ‘El Chat.com’, entre otras, que ofrecían este servicio gratuito y las salas de conversación solían estar repletas.

Antes de la llegada de WhatsApp existía un programa que te permitía conversar con tus amigos de forma instantánea. Su nombre era MSN Messenger (posteriormente llamado Windows Live Messenger) y fue un boom, sobre todo entre los jóvenes.

Usarlo era muy sencillo, solo teníamos que abrirlo con una cuenta de Hotmail. Para chatear con amigos (peruanos o de cualquier parte del mundo) se debía saber su correo electrónico. La frase ‘pásame tu MSN’ fue muy empleada en aquel entonces.

El programa dejó de funcionar; sin embargo, los usuarios lo recuerdan con cariño, ya que tenía varias opciones muy curiosas como el envío de zumbidos (por si alguien no te hacía caso), los stickers animados, mostrar qué música escuchabas, entre otras.

Los amantes de la música solían ir las cabinas de Internet para escuchar o bajar sus canciones favoritas, una tarea bastante difícil, ya que la velocidad de aquel entonces no era muy alta y solo algunas páginas tenían ese contendido, ya que YouTube todavía no existía.

Fue en ese entonces que Ares empezó a ganar mucha popularidad, ya que permitía bajar cualquier canción de forma muy sencilla. No solo música descargaba este programa, sino también fotos, videos y virus, por lo que fue prohibido en muchas cabinas.

Aunque no lo creas, los pequeños de la casa también solían ser asiduos clientes en las cabinas de Internet. A inicios de los 2000, Cartoon Network y Fox Kids eran los canales de cable preferidos por los niños, quienes visitaban sus portales para divertirse con sus juegos.

Si eras adolescente y solías ver los programas musicales que se transmitían por MTV, lo más probable es que hayas entrado a su web para votar por tu canción favorita para que salga en ‘Los 10+ Pedidos’, uno de sus shows más populares de aquella época.

Otra actividad muy popular en la década de los 2000 fue el uso de redes sociales, pero no las que conocemos actualmente. En ese entonces, las más popular era Hi5, no había joven que no se haya registrado en esta plataforma que fue destronada con la aparición de Facebook.

Entre sus principales atractivos destacaba la posibilidad de ver quién había visitado tu perfil y un contador de visitas (si el número era alto significaba que eras muy popular). Aunque no lo creas, el avatar que Facebook lanzó hace poco era una característica que Hi5 implementó hace mucho tiempo.

Los amantes de los videojuegos también eran muy asiduos a las cabinas de Internet en los 2000, ya que los juegos online se pusieron de moda. El más famoso y recordado es ‘Gunbound’, todos tenían su cuenta y empezaron como ‘pollitos’, para luego ser ‘dragones'.

Estas son solo algunas de las actividades que realizaban las personas en una cabina de Internet a inicios de los 2000. ¿Recuerdas otra?