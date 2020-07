¿Sabías que puedes convertir tu smartphone viejo en una cámara de seguridad?

Si tienes un smartphone viejo que ya no uses, no lo tires a la basura, tampoco lo vendas, existe un truco que te permitirá convertirlo en una cámara de seguridad que puedes instalar en tu casa, en caso desees monitorear a tus mascotas o grabar a posibles delincuentes. ¿Quieres aprenderlo?

Según detalla Paréntesis, un medio especializado en tecnología, no es necesario gastar mucho dinero en una cámara de vigilancia que pueda monitorear el interior de tu vivienda, ya que bastará con un teléfono Android o iPhone que ya no utilices. En caso tengas alguno, sigue estos sencillos pasos.

Lo primero que debes hacer es bajar una aplicación llamada Alfred en dos teléfonos: el antiguo que ya no usas y tu celular actual. Si tienes un Android puedes hallarla aquí. En caso poseas un iPhone deberás entrar en este enlace. La aplicación te pedirá que vincules una cuenta de Google, que debe ser la misma para ambos.

Además, tendrás que configurar el celular antiguo y elegir la opción ‘cámara'. Por su parte, en el smartphone nuevo deberás escoger ‘reproductor’. Si seguiste los pasos al pie de la letra, lo que grabe el teléfono viejo se verá en tu moderno dispositivo.

La aplicación puede ser utilizada en cualquier momento, incluso puedes grabar el video. Eso sí, se deben cumplir varios requisitos: que ambos tengan conexión a Internet y que se hayan abierto con la misma cuenta de Gmail. Eso sería todo, echa un vistazo a nuestra galería para más detalles.