Windows 10: miles enojados por ‘tácticas agresivas’ para dejar Google Chrome y probar Microsoft Edge

En las redes sociales, sobre todo en Twitter, miles de usuarios de Windows 10 han manifestado su incomodidad, debido a las ‘tácticas agresivas’ que está usando la compañía de Bill Gates para que dejemos de usar Google Chrome y pasemos a probar Microsoft Edge, su nuevo navegador.

Según detalla Gizmodo, la última actualización de Windows 10 (que dura varias horas dependiendo que tan desactualizado está tu sistema operativo) viene con el nuevo Microsoft Edge basado en Chromium, el proyecto de código abierto del que sale Google Chrome.

Aunque a primera vista es un gran cambio, ya que Microsoft Edge es un navegador muy rápido y que poco a poco está teniendo más usuarios, lo cierto es que luego de instalar la actualización, Windows 10 ‘secuestra’ la pantalla de tu equipo para hacerte un insistente pedido.

De acuerdo a la publicación, los usuarios que actualizan Windows 10 aprecian una ventana que da la bienvenida al nuevo Microsoft Edge. No tendría nada de malo, de no ser que no se puede cerrar, no se encuentra el ícono de la ‘X', tampoco funcionan atajos como ‘Alt+F4′ o ‘Ctrl +W’.

Para deshacernos de ella se tendrá que pulsar el botón ‘Introducción’ y luego de unos segundos recién veremos la esperada ‘X’. Pero eso no es todo, ya que el ícono de Microsoft Edge se anclará a la barra de tareas de Windows 10 de forma automática.

Otra molestia que han manifestado los usuarios de Windows 10 es que, después de la actualización, Microsoft Edge trata de establecerse como navegador principal e importa (en segundo plano) los marcadores que tengas en Google Chrome o Firefox.