El Samsung Galaxy Z Flip ya está disponible en el mercado peruano y en el siguiente review podrás conocer nuestra experiencia utilizando este moderno teléfono que posee una pantalla plegable de última generación, que lo hace más compacto y fácil de transportar.

Es importante saber que el Galaxy Z Flip es un smartphone de gama alta que tiene un sistema de triple cámara con inteligencia artificial, un procesador Snapdragon 855+, el cual tiene 8 núcleos con uno de ellos operando a 2,95 GHz; memoria RAM de 8GB y un almacenamiento de 256GB (no expandible).

Aquí te presentamos una review completa en la que comentaremos a fondo cada uno de los puntos positivos y negativos que tiene este nuevo Galaxy Z Flip. No te pierdas cada detalle de este nuevo teléfono de la marca coreana.

DISEÑO

Es un smartphone bastante grande, ya que tiene una pantalla IPS/LCD FullHD+ de 6,7 pulgadas con resolución de 2636 x 1080 píxeles. Sin embargo, debido a que posee un estilo clamshell o tipo ‘concha, cuenta unos bordes bastante pronunciados, esto con el objetivo de mantener el equipo totalmente ‘hermético’ al momento de plegarlo.

El Galaxy Z Flip es un teléfono bastante grande, pero muy versátil, ya que al ‘doblarlo’ podrás reducir su tamaño y llevarlo a todos lados. La bisagra que ha creado Samsung hace posible que el equipo se ‘doble’ sin ningún problema. Aunque no lo creas, el pliegue formado en la pantalla es casi imperceptible al tacto, por lo que no te será incómodo al momento de deslizar tu dedo.

El Galaxy Z Flip de Samsung es el primer teléfono plegable en llegar al Perú. Aquí podrás conocer qué tan bueno es el smartphone. Foto: Daniel Robles.

Es importante mencionar que, al igual que otros smartphones de gama alta, el Galaxy Z Flip no posee un puerto jack 3.5 mm para audífonos en la parte inferior, por lo que debes tener unos auriculares bluetooth o tipo C para conectarlos al puerto donde está el cargador.

Por otra parte, la bandeja para la tarjeta nano SIM se encuentra en la parte superior izquierda. En el lado derecho encontrarás los botones para controlar el volumen y además el sensor de huellas. Ambos están colocados un poco más arriba de lo normal, ya que la bisagra del equipo se encuentra en la parte central.

En lo personal, el diseño que tiene el Galaxy Z Flip hace que el equipo sea bastante versátil, porque se hace ‘más pequeño’ al plegarlo. Sin embargo, cuando queremos abrirlo con una mano es muy dificultoso, así que de preferencia se deben usar ambas. La distribución de los botones no es la mejor, pero al usarlo te acostumbras a ellos.

El Galaxy Z Flip de Samsung posee dos cámaras posteriores, una de 12MP con f/1.8 y un ultra gran angular de 12MP con f/2.2 Además tiene una cámara frontal de 10MP con f/2.4. Aquí podrás ver la calidad de estas cámaras. Foto: Daniel Robles.

PANTALLA

Como lo mencionamos, el Galaxy Z Flip está provisto de una pantalla plegable Dynamic AMOLED IPS/LCD FullHD+ de 6,7 pulgadas con resolución de 2636 x 1080 píxeles. El formato que tiene el teléfono es 21,9:9, por lo que los videos que reproduzcas tendrán que ser adaptados a este formato. Podemos ver, así mismo, que cuenta con una cámara frontal de 10 MP con una apertura f/2.4., la cual se ubica en un agujero en la parte central.

Sin embargo, a diferencia de otros smartphones, este Galaxy Z Flip posee una pequeña pantalla multitareas de 1,6′ con tecnología SuperAMOLED y resolución 300 x 112 pixeles. Gracias a ella podrás visualizar las fotografías que realices con las cámaras.

En este punto debo mencionar que esta diminuta pantalla queda bastante corta, ya que las notificaciones no se aprecian en su totalidad, por lo que deberás abrir el teléfono para poder cerciorarte de lo que sucede.

Utilizamos el Galaxy Z Flip en ambientes abiertos con una fuerte luz solar y notamos que el smartphone se adapta a las condiciones climáticas; no tendrás problemas para conversar, ver videos o jugar en un día soleado. Si utilizas el dispositivo en lugares cerrados o con buena iluminación, no tendrás problema alguno para disfrutar de la mejor calidad de imagen.

SISTEMA OPERATIVO Y RENDIMIENTO

El Galaxy Z Flip posee un procesador Snapdragon 855+ de 8 núcleos (uno de ellos operando a 2,95 GHz), memoria RAM de 8GB y un almacenamiento de 256GB (no expandible). Gracias a estas características, el smartphone posee un buen rendimiento y es bastante fluido al momento de ejecutar más de una aplicación al mismo tiempo.

Además, el smartphone plegable de Samsung viene con el sistema operativo Android 10, con una capa de personalización One UI. Esta ofrece bastantes opciones interesantes para los usuarios, una de las mayores ventajas son el ‘Modo multitarea’, con el cual podrás ‘partir’ la pantalla y ver videos en un lado mientras que navegas al mismo tiempo.

Durante el tiempo que estuvimos probando el Galaxy Z Flip utilizamos las aplicaciones más populares que existen como Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, Netflix, Messenger, TikTok y no tuvimos problemas cuando abrimos las apps de forma simultánea. El teléfono siempre estuvo funcionando correctamente y ofreciendo una experiencia formidable.

No obstante, esto no es todo: también probamos en el Galaxy Z Flip de Samsung los videojuegos más populares como Fortnite, Free Fire, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Minecraft, entre otros, y tuvimos una experiencia muy gratificante.

Call of Duty corre de forma adecuada en el Galaxy Z Flip gracias al procesador Snapdragon 855+. Foto: Daniel Robles

Hemos realizado un gameplay del Fortnite y el resultado ha sido bastante óptimo en 30FPS, esto gracias al procesador que tiene y la memoria RAM que posee el equipo. Si eres un fan de Pokémon GO o Minecraft Earth, el smartphone te servirá mucho, porque cuenta con ’giroscopio’ para disfrutar de la Realidad Aumentada.

BATERÍA

El Galaxy Z Flip posee una batería de 3.300 mAh con una carga rápida de 15W. Probamos el rendimiento de este smartphone y quedamos totalmente satisfechos con el tiempo de duración que tiene el equipo cuando lo ejecutas de forma continua.

Empezamos a utilizar el Galaxy Z Flip de Samsung con el 100 % de su batería a las 12:00 p. m. y no tuvimos la necesidad de cargarlo, sino hasta las 8:00 p. m., tiempo en que el equipo daba señales de que debíamos conectarlo.

Con respecto a la carga rápida, el Galaxy Z Flip requiere de un aproximado de 1.5 horas para tener la batería nuevamente al tope. Sin embargo, esto no es todo, ya que descubrimos que con solo una media hora podrás tener hasta un 39 % de la carga total.

Si bien en el mercado existen smartphones que tienen una carga rápida de hasta 40W, como el caso del Huawei P40 Pro, lo cierto es que la optimización de la batería del Galaxy Z Flip es muy buena y te permitirá disfrutar de hasta 7 horas de uso. Aunque no es el mejor rendimiento, está bastante aceptable para este tipo de teléfonos plegables.

SEGURIDAD

El Galaxy Z Flip está provisto de un lector de huellas en la parte derecha del equipo que te permitirá desbloquear el smartphone con un toque suave. El reconocimiento de huellas es bastante decente y te permitirá configurar hasta cinco diferentes en el dispositivo.

Lo que he podido notar es que la posición en la que está colocado este sensor es un poco extraña, pues la bisagra obliga que sea así, por lo que deberás acostumbrar tu dedo a subirlo un poco más arriba de lo normal.

El equipo cuenta además con reconocimiento facial; sin embargo, al no tener un sensor infrarrojo, el desbloqueo con nuestro rostro en ambientes oscuros o con poca iluminación no es recomendable.

Si no deseas recurrir a estas opciones de desbloqueo, podrás utilizar el patrón o la contraseña, dos métodos de seguridad anticuados que están habilitados en este sofisticado smartphone plegable de gama alta.

CÁMARA

El Galaxy Z Flip de Samsung posee un módulo rectangular donde reposan dos cámaras. Una tiene un sensor principal de 12MP con f/1.8 y la otra es un ultra gran angular de 12MP con f/2.2, con un ángulo de cobertura de 123°.

Por otro lado, en la parte frontal del Samsung Galaxy Z Flip existe un agujero donde está la cámara frontal de 10MP con f/2.4. La característica más importante es su inteligencia artificial que te permitirá tomar las mejores fotos, incluso en lugares oscuros.

Las fotografías tomadas con el Samsung Galaxy Z Flip durante el día son bastante aceptables. Como podrás notar en las imágenes compartidas, los colores son muy vivos y nítidos, lo que habla muy bien de las tres cámaras que tiene este smartphone plegable.

Algo que me llamó la atención es la gran cantidad de opciones que tiene. Algunas de las herramientas más interesantes son: Profesional (Pro), Panorámica, Comida, Modo Noche, Enfoque Dinámico, Video Dinámico, Superlenta, entre otros.

Las fotografías tomadas con el Galaxy Z Flip son bastante buenas; empero, si usas el zoom y sobrepasas los 8X, la imagen empezará a pixelearse y la calidad de la misma dependerá de que tan alejado esté el objeto.

Por otro lado, la cámara frontal del Galaxy Z Flip puede tomar ‘selfies’ con una gran calidad durante el día, esto gracias al sensor de 10 megapixeles que posee. Eso no es todo, pues el celular tiene una opción para tomar fotografías sin necesidad de ‘abrir’ o plegar el teléfono.

Los selfies nocturnos tienen una buena calidad. El smartphone te permite iluminar las imágenes que realices. Si bien el teléfono tiene el ‘Modo Noche’, el resultado es un poco inferior al de otros dispositivos, entonces, es recomendable utilizar la iluminación de la pantalla para un mejor resultado.

Al utilizar la cámara del Samsung Galaxy Z Flip nos dimos cuenta que resulta ser muy versátil al momento de realizar las grabaciones, ya que podrás alternar las cámaras posteriores con la frontal, con un solo toque. Eso no es todo: el teléfono se puede colocar en un ángulo de 90° para filmar y tomar fotografías sin usar las manos, lo que te permitirá disfrutar de una experiencia única al momento de crear contenido para tus redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok.

En conclusión, podemos decir que el Galaxy Z Flip es un smartphone de gama alta muy potente y bastante versátil. Aunque no es un teléfono ‘gamer’ te permitirá poder ejecutar varias aplicaciones de entretenimiento al mismo tiempo y sin ningún tipo de ‘lag’.

La bisagra que tiene el Galaxy Z Flip lo hace ver como un teléfono rígido y bastante seguro; sin embargo, el pliegue que tiene en la pantalla nos recuerda que, pese a todo, es un smartphone sensible, que deberá ser cuidado al máximo, puesto que la pantalla es irreemplazable.

Pese a que es un teléfono bastante práctico para llevar a todos lados, al estar plegado se vuelve poco funcional, pues solo podrás ver notificaciones y tomar algunos selfies. Para disfrutar al máximo del Galaxy Z Flip tendrás que desplegarlo y ponerlo en marcha.

