Una nueva noticia remece al mundo de los gamers: Microsoft confirmó el cierre definitivo de la plataforma de streaming de videojuegos Mixer. Pero eso no es todo, ya que la gigante tecnológica dio a conocer durante este anuncio la formación de una alianza estratégica con Facebook Gaming. Así, la competencia directa de Twitch funcionará hasta el próximo 22 de julio, fecha en la que comenzará a redireccionar a los usuarios de Windows y Xbox a la página de su nuevo aliado. A continuación, REVISA los motivos que llevaron a esta decisión y cómo será este proceso de transición.

Cabe resaltar que, entre YouTube y Twitch, el mercado de streaming de videojuegos ya era sumamente competitivo. Por ello, Facebook espera sumar los fieles seguidores de Mixer a sus 700 millones de usuarios mensuales.

¿Por qué cerró la plataforma de streaming Mixer?

Si bien Microsoft no detalló los motivos que llevaron al cierre de Mixer, dio a conocer que el crecimiento de la plataforma no fue el esperado. “Se volvió claro que el tiempo que necesitábamos para crecer en nuestra comunidad de streaming no estaba dentro de las medidas de la visión y experiencias que queríamos entregar a los gamers de hoy”, lee parte del comunicado.

Finalmente, la empresa expresó que están dispuestos a brindar todo su apoyo para el cambio de plataformas de sus usuarios. “Para servir mejor a las necesidades de nuestra comunidad, estamos formando un equipo Facebook. Así, ayudaremos a los streamers de Mixer a mudarse a Facebook Gaming”, concluyó el mensaje.

¿Qué sucederá con los streamers de Mixer?

La plataforma de Mixer continuará funcionando hasta el próximo 22 de julio. Luego de esto, los usuarios serán derivados a este LINK correspondiente a la comunidad de gamers de Facebook.

¿Qué implica la alianza entre Mixer y Facebook Gaming?

Mixer ofreció el LINK a una página WEB que detalla las implicaciones de esta alianza con Facebook Gaming. La compañía también pidió a sus usuarios darle una oportunidad a esta nueva plataforma que ofrecerá kits de bienvenida a quienes se trasladen desde la compañía de Microsoft.

- Los asociados de Mixer recibirán el mismo trato en Facebook Gaming. Además, esta plataforma se compromete a respetar los acuerdos existentes con la empresa de Microsoft. Para ello, deberán llenar un registro que será enviado a través de canales digitales.

- Los streamers que se encuentren en el programa monetario de Mixer podrán ser elegidos por la comunidad de Facebook Gaming para participar en la iniciativa Level Up. De esta manera, se espera que continúen generando ingresos a través de sus transmisiones.

- Los usuarios que que tengan un gran balance en ‘Embers’ y ‘Sparks', con canales de suscripción o estén afiliados a Mixer Pro recibirán una tarjeta de regalo en Xbox como una forma de agradecimiento por su participación en la plataforma.

- Se recomienda a todos los usuarios de Mixer a gastar el resto de sus ‘Embers’ y ‘Sparks’ en apoyar a sus asociados y streamers favoritos, ya que ellos recibirán el doble de pago por lo que generen durante el mes de junio.

¿Ninja continuará en Facebook Gaming?

El popular streamer de Fortnite no ha descartado de forma oficial su posible paso a Facebook Gaming. Sin embargo, todo apunta a que esta noticia no sería del agrado de Ninja.

A través de sus redes sociales, el gamer se envió un mensaje en donde afirma que nada está dicho. “Amo mi comunidad y lo que hemos construido juntos en Mixer. Tengo algunas decisiones que tomar y estaré pensando en ustedes mientras eso ocurre”, escribió a sus seguidores.