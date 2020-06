Mixer: Microsoft anuncia cierre de la plataforma para formar alianza con Facebook Gaming

Una nueva noticia remece al mundo de los gamers: Microsoft confirmó el cierre definitivo de la plataforma de streaming de videojuegos Mixer. Pero eso no es todo, ya que la gigante tecnológica dio a conocer durante este anuncio la formación de una alianza estratégica con Facebook Gaming. Así, la competencia directa de Twitch funcionará hasta el próximo 22 de julio, fecha en la que comenzará a redireccionar a los usuarios de Windows y Xbox a la página de su nuevo aliado. A continuación, REVISA los motivos que llevaron a esta decisión y cómo será este proceso de transición.

Cabe resaltar que, entre YouTube y Twitch, el mercado de streaming de videojuegos ya era sumamente competitivo. Por ello, Facebook espera sumar los fieles seguidores de Mixer a sus 700 millones de usuarios mensuales.

No matter where you choose to stream, the world is better with your gaming content in it. As the operations side of @WatchMixer is closing, we are inviting the Mixer Community to #FacebookGaming . More details: https://t.co/fRI2CBlTbZ pic.twitter.com/FVRTF9APVD

Si bien Microsoft no detalló los motivos que llevaron al cierre de Mixer, dio a conocer que el crecimiento de la plataforma no fue el esperado. “Se volvió claro que el tiempo que necesitábamos para crecer en nuestra comunidad de streaming no estaba dentro de las medidas de la visión y experiencias que queríamos entregar a los gamers de hoy”, lee parte del comunicado.

Mixer Partners, streamers, and community - today, we've got some very big news for you. While we’ve decided to close the operations side of Mixer, we're officially partnering with @FacebookGaming and we're cordially inviting all of you to join. 📰 https://t.co/E1eMDvjYQb pic.twitter.com/554hHAXfaB

Finalmente, la empresa expresó que están dispuestos a brindar todo su apoyo para el cambio de plataformas de sus usuarios. “Para servir mejor a las necesidades de nuestra comunidad, estamos formando un equipo Facebook. Así, ayudaremos a los streamers de Mixer a mudarse a Facebook Gaming”, concluyó el mensaje.

La plataforma de Mixer continuará funcionando hasta el próximo 22 de julio. Luego de esto, los usuarios serán derivados a este LINK correspondiente a la comunidad de gamers de Facebook.

Mixer ofreció el LINK a una página WEB que detalla las implicaciones de esta alianza con Facebook Gaming. La compañía también pidió a sus usuarios darle una oportunidad a esta nueva plataforma que ofrecerá kits de bienvenida a quienes se trasladen desde la compañía de Microsoft.

We know you might have questions about what's next, so check out our blog for answers first, then feel free to reach out to us here directly on Twitter and we’ll do our best to answer. Read the blog here: https://t.co/fRI2CBlTbZ