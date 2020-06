WhatsApp: reportan que no muestra la última hora de conexión de los usuarios

¿WhatsApp está caído? La popular app de mensajería viene presentando errores de conexión recurrentes durante las últimas horas de este viernes 19 de junio.

Según el portal de detecciones Downdetector, miles de reportes se realizaron indicando fallas en el servicio de WhatsApp (tan solo en Perú). Los primeros avisos aparecieron alrededor de las 9.52 a.m.

“Por más que lo desinstalé y volví a instalar, WhatsApp no agarra. Mando mensajes y nada, quiero ver la última conexión y tampoco”, comentó una usuaria.

En otros países como México, muchos señalaron que la aplicación ni siquiera les permite el acceso a sus cuentas desde un nuevo smartphone.

“No me agarra el WhatsApp. Lo eliminé y lo volví a instalarla pero no me agarra el número y me dice que tengo la conexión débil y que intente más tarde”, señaló una usuario en el mencionado sitio.

El problema se estaría concentrando en la capacidad de ver la hora de la última conexión de tus contactos, así como con el envío de mensajes. La mayoría de reportes, según Downdetector, provienen de ciudades como Londres y Barcelona.

Revisa tu configuración de privacidad

Los problemas de WhatsApp se han reportado en países de Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Según portales como ABC de España, el fallo habría provocado que se cambien aleatoriamente algunos parámetros de privacidad, como el de ver la última hora de conexión, sin el consentimiento del usuario, por lo que te recomendamos revisar los ajustes de tu cuenta.

Por el momento, WhatsApp aún no se ha pronunciado por ninguna de sus redes sociales oficiales; aun así, algunos usuarios ya reportan que la app volvió a funcionar correctamente desde las 12.30 p.m. aproximadamente.