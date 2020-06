FaceApp vuelve a estar en ‘boca de todos’. Tan popular se ha vuelto la aplicación desarrollada por el ruso Yaroslav Goncharo que las descargas en Play Store y App Store se han incrementado de forma exponencial en los últimos días.

¿En qué consiste esta app? Pues básicamente nos permite modificar nuestra apariencia gracias a unos filtros que funcionan con inteligencia artificial. El más popular, sin lugar a dudas, es aquel con el que logras ‘cambiar de sexo’ que se ha vuelto muy solicitado en redes sociales.

Sin embargo, no es el único filtro que tiene FaceApp, ya que también hay otros que te permiten ‘envejecer', cambiar de cabello, tener barba, etc. Lastimosamente, la aplicación no está disponible al 100%, pues hay varios filtros ‘PRO’.

Los filtros ‘PRO’ han llamado la atención de miles de usuarios de FaceApp que han buscado diferentes formas de obtenerlos. Aprovechándose de su desesperación, inescrupulosas personas están viralizando información falsa sobre cómo conseguirlos.

La única forma de conseguir los filtros ‘PRO’ de FaceApp es pagando una pequeña cuota. Actualmente, hay tres diferentes tarifas: La primera es de S/ 14.99 por un mes, la segunda de S/99.99 por un año y la versión indefinida por S/169.00.

Para poder pagar por los filtros ‘PRO’ de FaceApp, simplemente dirígete hacia una de estas máscaras y púlsala. Al hacerlo, aparecerá un cuadro y tendrás que seguir las indicaciones mencionadas. Si deseas ver los pasos, puedes echarle un vistazo a nuestra galería de fotos.

A continuación, te dejamos un video publicado en YouTube que muestra cómo se utiliza FaceApp, la aplicación que se ha convertido en la favorita de miles de usuarios alrededor del mundo. ¿Te animas a utilizarla?