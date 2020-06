5 apps alternativas a FaceApp para divertirte con tu rostro [FOTOS Y VIDEO]

FaceApp, la controvertida aplicación para modificar nuestros rostros en divertidos estilos, ha vuelto a ganar popularidad en los últimos días, pero ¿sabías que hay muchas otras aplicaciones en la Play Store y la App Store que son capaces de hacer lo mismo y más?

Quizá esta sea una alternativa que te resulte interesante, sobre todo por las múltiples acusaciones hacia FaceApp, que señalan a la app como peligrosa y hasta la vinculan con el espionaje.

Ya seas usuario de Android o iPhone, recuerda que tomarte una foto puede conllevar riesgos de privacidad si no revisas bien hacia dónde la estás enviando. Dicho esto, te presentamos cinco aplicaciones similares a FaceApp que te permitirán realizar curiosas modificaciones a tu cara.

Debemos insistirte que, para mantenerte seguro, es necesario revisar las políticas de privacidad que toda aplicación solicita antes de instalarla en tu smartphone. Aquí te las dejamos:

Style My Hair

Si eres de los que vive enemistados con su peinado en particular y ya no sabes cómo cortártelo o qué shampoo usar, pues Style My Hair es una gran opción para ti.

Esta app está disponible para Android y iPhone, pero te permite experimentar con cientos de estilos y tonos para tu cabello para encontrar al indicado. Hasta puedes exportar una imagen y mostrársela al peluquero para que sepa exactamente lo que deseas.

Descarga Style My Hair para Android en este enlace y para iOS en este otro.

Oldify

Su nombre lo dice todo. Con esta sencilla app para móviles podrás envejecerte a ti mismo 30, 40 o hasta 70 años, tal cual lo puede hacer FaceApp.

Ten en cuenta que este programa utiliza la cámara selfie de tu smartphone así que revisa bien los permisos que le otorgas, aunque también te permite subir una fotografía de tu galería.

Oldify está disponible para Android mediante este enlace.

Google Arts & Culture

De lejos, la opción más interesante de esta lista. Con esta app de Google podremos comparar nuestro retrato con algún otro retrato artístico que haya sido pintado a lo largo de la historia.

Tan solo debemos subir nuestra foto o tomarnos una selfie para que la app consulte con su base de datos y nos arroje algún retrato artístico de algún momento de la historia, que puede sorprenderte por lo similar que luce a ti.

Google Arts & Culture está disponible para Android en Google Play y para iPhone en App Store. También ofrece recorridos virtuales por galerías y museos de todo el mundo.

Mug Life

Esta app toma una fotografía con tu rostro inmóvil y lo modifica para crear graciosas animaciones. Lo mejor es que puedes crear tus propias secuencias con los dedos o usar las de otros usuarios.

Mug Life está disponible para Android y también para iPhone y entre las creaciones de su comunidad encontrarás poses de películas, personajes famosos que puedes compartir fácilmente como fotos o videos.

Descarga Mug Life para Android en Google Play y para iOS en la App Store.

FatBooth

Una app muy particular, sobre todo si deseas aumentarte unos kilos. FatBooth modifica nuestra apariencia para simular que hemos aumentado de peso.

Puedes descargar y experimentar con esta aplicación tanto en Android como en iOS. Descárgalo desde Google Play aquí, o desde la App Store en este otro enlace.

Recuerda que todas estas aplicaciones son gratuitas, así que revisa bien qué tipo de permisos le exigen a tu teléfono móvil.

¿Te gustaron estas aplicaciones? Conoce mejor de qué son capaces cada una revisando nuestra galería, que puedes ver deslizando la imagen principal hacia la izquierda.