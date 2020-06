Windows 10 recibió una serie de funciones que ayuda a tener una mejor experiencia de usuario, más aún si tu computadora está fallando. Por ello, te mostraremos cómo puedes software de Microsoft sin tener que formatear tu PC.

Uno de los métodos para formatear una PC es descargar Windows 10 desde la web oficial y grabarlo en un USB, este debe tener un mínimo de 8 GB de almacenamiento. Luego el software convertirá el aparato en un dispositivo de arranque para que el usuario proceda a conectarlo a la PC e inicie la instalación del sistema operativo. Sin embargo, muchas personas creen que esto es muy complicado de hacer.

Ojo, cuando mencionamos restablecer Windows 10, no nos referimos a la acción de restaurar el sistema, ya que este último lo que hace es regresar a un punto anterior antes de haber hecho algún cambio en el SO de la PC.

Aclarado esto, te contamos que esta nueva función llega con la actualización de Windows 10 May 2020 Update, que se refiere a la versión 2004 del sistema operativo, que descargará los archivos necesarios desde la nube para reinstalar el SO sin necesidad de usar otros.

Cómo restablecer Windows 10 a su punto original sin un USB

Si tienes la versión 2004 de Windows 10, lo que debes hacer es abrir la configuración (Tecla Windows + I), seleccionar el apartado de Actualización y seguridad.

Al lado izquierdo de tu pantalla se desplegará un menú que mostrará todas las opciones concernientes a la configuración del sistema operativo. Lo que tienes que hacer es ingresar al apartado de Recuperación.

Luego de haber ingresado a “Comenzar”, saltará una ventana emergente con dos opciones: “Mantener mis archivos” y Quitar Todo.

Aquí, lo recomendable es elegir “Mantener mis archivos”, ya que al restablecer Windows 10 solo quitará la configuración y las aplicaciones, pero mantendrá tus archivos personales como fotos, videos, documentos y cualquier contenido que tengas almacenado en el disco duro de la PC.

Pero si eliges “Quitar todo”, lo que sucederá es que al restablecer Windows 10 en tu PC, esta acción eliminará todos tus archivos personales, aplicaciones y la configuración de la misma. Si utilizas esta opción, es mejor que hayas hecho un respaldo.

Cabe precisar que la función de restaurar Windows 10 desde la misma configuración es una opción a tener en cuenta siempre y cuando el sistema operativo de Microsoft no funciona como debe o si la restauración falla. Además, recuerda que esta función no está disponible para la versión 1909 y anteriores del SO.