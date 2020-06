¿Cómo saber si alguien me ha bloqueado en WhatsApp sin que lo sepa?

WhatsApp es la aplicación de mensajería que más utilizan las personas en su día a día. Por ello, suele ser extraño cuando envías un mensaje a un contacto y este no te responde a pesar de haber pasado varios días. Es muy probable que te hayan bloqueado y la plataforma te puede ayudar a averiguarlo.

En este sentido, debes saber que para descubrir si un contacto te ha bloqueado en WhatsApp, no será necesario instalar ninguna aplicación de terceros ni algún software extraño. El servicio de mensajería cuenta con varios métodos, algunos no son suficientes para averiguarlo, pero en conjunto son totalmente infalibles.

No puedes ver su foto de perfil

Que no puedas ver la información de un contacto y su foto de perfil pueden ser indicios de que esa persona te haya bloqueado en WhatsApp. Sin embargo, la propia aplicación de mensajería señala que si no puedes ver la foto de perfil de una persona puede implicar también a que solo haya cambiado sus ajustes de privacidad.

No se marca el doble check en la conversación

Si el mensaje que has enviado se queda en un solo check, significa que no ha llegado a tu contacto. Cuando te bloquean, los mensajes no se reciben en el móvil de tu destinatario, así que si pasa un tiempo prudencial, no puedes ver la foto de tu contacto, y no le llega el mensaje, puedes ir confirmando tus sospechas de que te han bloqueado en WhatsApp. Sin embargo, este método individualmente tampoco resulta suficiente.

No puedes realizar llamadas a tu contacto

Este es uno de los métodos más fiables para saber si te han bloqueado en WhatsApp. Si no puedes realizar una llamada de voz al número de tu contacto, las probabilidades de que te haya bloqueado son bastante altas.

PUEDES VER: WhatsApp lanza herramienta para hacer pagos dentro de la app

Última hora de conexión

Si te ha bloqueado no puedes ver ni la última vez que se ha conectado a WhatsApp ni cuando está en línea. Pese a ello, no es una prueba del todo confiable, pues cada vez hay más usuarios que configuran la app para que nadie pueda ver dichos aspectos sin la necesidad de bloquear contactos.

No puedes añadirlo a ningún grupo de WhatsApp

Otra ‘vieja confiable’ es intentar añadir a un contacto a un grupo y que te sea imposible hacerlo. Este es un indicativo bastante claro de que has sido bloqueado por dicho contacto, ya que de forma normal, es posible añadir a cualquier contacto de WhatsApp a un grupo.

WhatsApp prepara una revolución y ya trabaja en un nuevo cambio para el modo oscuro

WhatsApp sigue implementado cambios en su plataforma para ofrecerles una mejor experiencia a sus usuarios. El servicio de mensajería no solo trabaja en las nuevas funciones de “búsqueda de mensajes por fecha” y el de “borrar todo excepto los mensajes destacados”, ahora también está probando un nuevo color de burbuja para el modo oscuro.

El sitio especializado WABetaInfo señala que WhatsApp planea cambiar el color de la burbuja saliente, cuando el modo oscuro esté habilitado. En este sentido, nos muestra una comparación entre el color actual y el que se está desarrollando.