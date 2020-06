HUAWEI P40: descubre la función fotográfica que te permite tomar imágenes espectaculares

Tomar una buena fotografía es, a veces, uno de los grandes desafíos que tienen los usuarios antes de capturar un momento especial. Personas que se filtran en la foto, reflejos que opacan la imagen o una toma hecha en un momento impreciso, son algunos de los percances que generalmente se repiten cuando se toma una fotografía.

Es ahí donde entra a tallar la función Golden Snap en la serie HUAWEI P40, que permite alcanzar la calidad fotográfica que los usuarios necesitan. Estas son las novedades que puedes hacer con los últimos smartphones presentados por la compañía:

· Remueve personas que no querías en tu encuadre: ¿A quién no le ha pasado que le tomen una foto con personas de más en su encuadre? Con la nueva serie P40 de Huawei esto ya no será un problema, pues te permite eliminar a las personas que se colaron en la toma y tener un fondo limpio, donde el enfoque se destaque.

· Retira los reflejos de más: A veces tomamos excelentes imágenes, pero no estamos contentos con el resultado porque hay algún reflejo de luz que arruina la toma. Con la inteligencia artificial integrada a estos equipos, se podrá solucionar este problema eliminando los reflejos con tan solo un toque.

· Elige el mejor momento: tomar fotos en movimiento nunca fue tan fácil. Gracias al algoritmo de movimiento AI, las características de postura y expresión son reconocidas a la hora de capturar imágenes. Así, los smartphones toman imágenes en movimiento 4K, lo que te permite elegir la mejor toma en movimiento dentro de la función de edición.

Difusión

Estas características las podrás encontrar tanto en el HUAWEI P40 Pro como en el HUAWEI P40. Este último es el smartphone que la compañía ha traído recientemente al país y está disponible en los colores Silver Frost y Deep Sea Blue. Si lo reservas, te llevas de regalo un HUAWEI Watch GT 2e y un Smart View Flip Cover, además de 50GB de almacenamiento gratis por un año en HUAWEI Mobile Cloud, 3 meses de membresía sin costo en HUAWEI Music, 6 meses de protección de pantalla y 2 años de garantía. Para reservarlo ingresa al siguiente link: https://consumer.huawei.com/pe/phones/p40/

Más sorpresas

Con estos y otros dispositivos de la compañía, como por ejemplo el HUAWEI P40 lite o el HUAWEI Mate 30 Pro, podrás participar en HUAWEI Next Image 2020, el concurso fotográfico de talla mundial que tiene hasta seis categorías. Solo debes colgar tus fotos en el siguiente link o subir tus mejores tomas a Instagram usando los hashtags #HuaweiNextImage y #CapturedOnHuawei. Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de julio

Además, con el objetivo de mantener lo último del portafolio de la marca, Huawei ofrece también la HUAWEI MatePad Pro, la HUAWEI MatePad T8, la serie HUAWEI MateBook D y las últimas aplicaciones disponibles en AppGallery que viene preinstalada en todos sus smartphones. AppGallery es la tienda de aplicaciones de la compañía, que se ha posicionado como la tercera más grande a nivel mundial, y cuenta con las apps más populares como Zoom.