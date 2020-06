WhatsApp: conoce el truco secreto para leer todas tus conversaciones sin abrirlas [FOTOS]

WhatsApp es la plataforma de mensajería más exitosa del planeta. Sin embargo, esconden muchos trucos esenciales que todo usuario debería conocer. Uno de estos métodos secretos sirve de gran ayuda para aquellas personas que desean leer sus conversaciones sin tener que abrirlas.

Lo mejor de este sensacional truco para WhatsApp es que no es necesario instalar ninguna otra aplicación, todo está en WhatsApp. Da igual qué móvil tengas, podrás realizar este método que lleva muchos años en la aplicación y muy poca gente lo conoce.

Se trata de un widget de WhatsApp que muestra las conversaciones de tus chats con todos los mensajes. Es una de las funciones más interesantes de la plataforma y también una de las que menos utilizan los usuarios. No por ser complicado, sino por su desconocimiento.

¿Cómo crear un Widget de WhatsApp?

Poner este widget de WhatsApp en tu pantalla de inicio es la cosa más simple que puedes hacer con tu smartphone. Gracias a esto se te mostrarán los mensajes que tienes pendientes de leer en WhatsApp, ya sea de un usuario o de un grupo. Te indica de qué conversación viene y qué dice el mensaje. Para aplicarlo sigue los siguientes pasos:

-Haz una pulsación prolongada sobre una parte vacía de tu pantalla de inicio

-Pulsa sobre ‘Widgets‘

-Busca los widgets de la aplicación de WhatsApp.

-Deja pulsado el que indica ‘4×2‘ y colócalo en la pantalla.

Widget de WhatsApp

Este widget de WhatsApp es interactivo, pues puedes hacer scroll sobre él para ver más mensajes. Los mensajes no se borran de este widget hasta que no son leídos, algo que no ocurre con las notificaciones. Este widget no tiene límite de mensajes, por lo que podrás leer una conversación entera de un grupo sin tener que entrar.

Si utilizas WhatsApp te recomendamos mucho insertar este widget en tu pantalla de inicio para ver las conversaciones antes de abrirlas. Es uno de los mejores trucos que tiene WhatsApp, que es completamente gratuito