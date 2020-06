Wikipedia ha perdido 3.000 millones de páginas vistas provenientes de usuarios de escritorio en 2019, un descenso que representa el 14 % de su tráfico total y que ha generado ya diversos análisis de diversos portales y expertos en medios digitales.

La enciclopedia libre estaría sufriendo fuertemente con una de las herramientas más útiles pero polémicas de Google: los resultados rápidos. Estas prácticamente extraen contenido interno dentro de una web para colocarlo directamente en los resultados a modo de tema o pregunta, haciendo innecesario que los usuarios ingresen a la web de la fuente.

Hace algunos años, Wikipedia ocupada el cuarto lugar en la lista mundial de portales más visitados. Hoy ha descendido hasta el puesto número diez, lo que significa que aún es visitada por billones de personas mensualmente.

Además de los resultados con “cero clic” (de los que ya te comentamos líneas arriba), otro de los fenómenos que explican por qué Wikipedia anda cayendo con los videos de YouTube que, según el portal Hackernoon, aparecen frecuentemente en lo alto de los resultados para búsqueda, desplazando a los artículos de Wikipedia al fondo de la página.

El fenómeno fue explicado en profundidad con una simple búsqueda de “Freddie Mercury” en Google. El nombre del artista fue la palabra clave más visitada en Wikipedia en lo que va del 2020.

Al googlear su nombre, una larga lista de resultados aparecen, desde videos de YouTube, artículos de noticias y la página del artista en Wikipedia; aun así, un 71 % de todas las búsquedas no se convierten en ninguna visita orgánica para ninguno de los portales y se detienen allí mismo, en Google.

El mismo reporte de Hackernoon asegura que, en 2015, Wikipedia perdió más de 550 millones de visitas debido a los resultados rápidos de Google, en tan solo seis meses.

La buena noticia para la enciclopedia es que no depende de los clics para subsistir si no de las donaciones de sus millones de usuarios, algo que resulta inversamente proporcional a las visitas, pues no han dejado de crecer en los últimos años.