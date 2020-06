Hace menos de un mes, llegó al Perú el teléfono premium de Huawei. Se trata del P40 Pro que ha llamado la atención de los usuarios, gracias a su llamativo diseño y el gran avance que ahora muestra esta serie respecto a su anterior generación: los P30.

El Huawei P40 Pro destaca por su cuádruple cámara en la parte trasera, su procesador Kirin 990 y su avanzado sistema biométrico. Gracias a Huawei Perú hemos podido probar este smartphone durante algunas semanas. A continuación, te explicamos lo bueno y lo malo de este teléfono.

Diseño del P40 Pro

Si bien en los Huawei P40 de gama alta vemos tres acabados como el brillo, mate y cerámica. En esta ocasión hemos analizado el móvil que tiene la trasera mate de color azul. Gracias a este acabado las huellas quedan con menor intensidad que en el acabado brillo. Si bien se ensucia tras haber estado usándolo durante un buen rato, lo cierto es que lo es en menor grado que un P30.

El otro cambio principal del Huawei P40 Pro está en la parte trasera de las cámaras. Se ha dejado atrás la disposición vertical en estilo semáforo por un módulo en donde están integradas las tres cámaras, el sensor ToF y el flash LED. Este módulo sobresale, tal como vimos en el P30 Pro y también está la firma de Leica, que un año más se encarga de la parte óptica de este dispositivo.

Parte trasera del Huawei P40 Pro

Todos los elementos que existen en el Huawei P40 Pro, como los botones o el puerto USB tipo C están donde se espera. Así, por ejemplo, los botones físicos están todos en la parte derecha y son de calidad, ya que mantienen el diseño y ofrecen una resistencia a la presión adecuada. No le falta curvatura al equipo, pero no es muy exagerada, lo que hace que no pierda un buen agarre lateral.

Parte Inferior del Huawei P40 Pro

La pantalla del Huawei P40 Pro

Lo que vemos en el Huawei P40 Pro es una pantalla OLED de 6,58 pulgadas con resolución de 1.080 x 2.640 píxeles y 90 hercios de tasa de refresco máxima. Como ya comentamos en el unboxing, la curvatura es mayor que en los anteriores móviles de la marca y en sus laterales cae hacia ese destacado borde metálico. Otro cambio destacable es que los Huawei P sucumben al agujero en pantalla para las cámaras frontales y dicen adiós a los notchs en sus diversas formas.

Llama la atención que Huawei haya decidido mantener la resolución Full HD+ y no dar el salto como lo vienen haciendo sus competidores directos en la gama alta. Si bien la resolución FullHD+ no es algo malo, resulta algo conformista en un teléfono premium.

En cuanto a la nitidez de la pantalla, es correcta. Los elementos se muestran definidos, ya sea texto o imágenes con buena resolución. El ajuste de brillo automático funciona muy bien. El brillo máximo (que queda en unos 450 nits) es más que suficiente cuando da el sol directamente o hay más luz.

La pantalla del Huawei P40 Pro viene con el modo de color vívido de fábrica, lo cual da un grado de saturación demasiado alto. Esto se puede arreglar hasta cierto punto activando el modo normal. Está bastante bien calibrada, un tanto cálida pero se ajusta a la carta gracias al apartado de “Temperatura y modo de color”.

Ajustes de pantalla del Huawei P40 Pro

En estos ajustes de pantalla del Huawei P40 Pro también vemos la posibilidad de elegir resolución y tasa de refresco, tanto de manera automática como manual. También podemos “esconder” la isleta de las cámaras frontales.

Ocultar muesca del Huawei P40 Pro.

Desde este menú de ajustes del Huawei P40 Pro también podemos activar el modo oscuro, que tiñe todas las interfaces de negro, incluyendo las apps compatibles. En resumen, se trata de una buena pantalla, competente y cumpliendo mínimos.

Biometría del Huawei P40 Pro

El Huawei P40 Pro dispone de lector de huellas en pantalla como hemos visto en los últimos teléfonos de gama alta. El área de lectura está bien ubicada y da para que el dedo repose bien sobre ella sin problemas.

Huella dactilar del Huawei P40 Pro

Por su parte, el reconocimiento facial del Huawei P40 Pro se ve beneficiado por la lectura de profundidad que realiza el sensor de IR (la cámara frontal secundaria, por así decirlo). Hay algunos ajustes para que el desbloqueo se adapte a nuestros gustos y pueda ser más o menos seguro, además de que podemos agregar una apariencia alternativa (gafas, otro peinado, etc.).

Reconocimiento facial del Huawei P40 Pro

Rendimiento del Huawei P40 Pro

Es una de las partes en donde más ha evolucionado la familia P40 de Huawei. Este teléfono llega con el Kirin 990 para alargar la vida de este procesador de gama alta presentado en septiembre del año pasado, construido en 7 nanómetros e incorporando el módem que da soporte a 5G tanto NA como NSA.

En cuanto a las memorias, el Huawei P40 Pro viene con 256 GB de memoria de almacenamiento (ampliable con tarjeta NM) y 8 GB de RAM. Normalmente esto suele valer para tener un rendimiento base de sobra, pero también es cierto que estamos viendo móviles de 12 GB de RAM en la competencia.

Procesador del Huawei P40 Pro

El Huawei P40 Pro funciona bien y no se percibe ningún signo de que el hardware pueda quedar corto, ni para juegos ni para otras tareas exigentes. No vemos lag o que le cueste abrir aplicaciones de alta exigencia gráfica.

En cuanto a la disipación del calor, veremos que aumenta ligeramente de temperatura por la zona alrededor del módulo de cámaras traseras del Huawei P40 Pro, pero dentro de la sensación que solemos notar al jugar en cualquier móvil.

HMS Services y App Gallery

En el Huawei P40 Pro no veremos Google Play, las apps preinstaladas de Google ni nada relacionado con el software de los de Mountain View, de modo que AppGallery es la principal fuente de aplicaciones para el usuario de un P40 Pro.

El Huawei P40 Pro arranca con las utilidades básicas que siempre solemos encontrar (correo, herramientas, bloc de notas, etc.), además de servicios propios como Huawei Music y Huawei Video. Vemos también que hay alguna app de terceros, en este caso unas pocas de la mano de Microsoft, que sigue colaborando con el fabricante chino.

En la App Gallery sí hay aplicaciones famosas como TikTok. Juegos populares como ‘Fortnite’ o ‘Asphalt 9’ también se encuentran en la tienda de aplicaciones de Huawei. Sin embargo, no tiene la selección de la tienda de Google en referencia a aplicaciones conocidas como WhatsApp, Facebook, Spotify o Instagram.

Huawei AppGallery

Eso sí, en el navegador propio de EMUI encontramos un acceso directo a App Search. Se trata de una web que contiene un buscador de APK que nos dirige a un origen u otro para descargar la app que deseemos, siendo a veces la propia web oficial, AppGallery o alguno de los repositorios de APK como ApkCenter. Gracias a este hemos descargado Facebook., WhatsApp, Instagram y hasta Google Chrome.

Huawei App Search.

Cámaras del Huawei P40 Pro

Esta es una de las características más llamativas del Huawei P40 Pro. Cámara principal con un sensor RYYB de 50 megapíxeles de 1/1,28 pulgadas con una lente de apertura f/1.9, con estabilización óptica de imagen (OIS). Gran angular con sensor de 40 megapíxeles de 1/1,54 pulgadas con lente de apertura f/1.8. Teleobjetivo con sensor RYYB de 12 megapíxeles apertura f/2.4 y zoom óptico de 4 aumentos. Sensor ToF de profundidad.

Cámara trasera del Huawei P40 Pro.

Por su parte, la parte frontal del Huawei P40 tiene doble agujero. La cámara subjetiva principal integra un sensor nada despreciable de 32 megapíxeles, que se acompaña de un sensor de infrarrojo que se encarga de hacer un análisis de profundidad tanto para la fotografía como para el reconocimiento facial que hemos comentado.

Cámara frontal del Huawei P40 Pro.

Las apuestas por el zoom óptico de récord y los píxeles amarillos en sus sensores (en más de ellos) se mantienen en el Huawei P40 Pro, y prometen así mayor porcentaje de luz capturada, menos ruido y mayor rango dinámico.

La app de cámara de EMUI es una vieja conocida para bien. La navegación es sencilla, por pestañas no editables, por ello es que encontramos los modos que Huawei considera principales: foto, retrato, noche, video, profesional, apertura y “más”.

El modo retrato y modo apertura siguen tan parecidos en cuanto a opciones, pero el modo noche nos deja bajar la velocidad de obturación hasta 32 segundos. El modo Pro es la manera de disparar a 50 megapíxeles y/o que se exporte el archivo RAW, y en el modo automático encontramos la función de Golden Snap.

En los ajustes de la cámara del Huawei P40 Pro ya no vemos la posibilidad de predeterminar la resolución como ocurría antes, pero sí tenemos que ir ahí para elegir la del video y otros aspectos como el nivel o el temporizador (que suele estar fuera). Ajustes bastante justos para todo lo que implica la app, pero la sencillez debería ayudar a manejarlos bien en general.

La aplicación de cámara del Huawei P40 Pro

En general, las cámaras traseras del Huawei P40 Pro nos ofrecen una fotografía realista, con una colorimetría muy fiel y sin exageraciones a nivel de saturación o balance de blancos. El detalle, si no es una situación complicada, va a ser el correcto.