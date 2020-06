¿Sentiste alguna vez ese calor en tu bolsillo o a la hora de escribir en tu smartphone? Pues debes saber que cuando este se calienta, es porque probablemente algo anda mal. Conoce cómo prevenir las altas temperaturas de tu celular y evitar tragedias.

Que no te parezca nada raro, los smartphone de hoy son auténticas computadoras portátiles, dotadas de un microprocesador tan pequeño y capaz como necesitado de ventilación.

No hay mucha distinción entre los usuarios de Android y iPhone, pues todo depende de nuestros hábitos con el teléfono. Si tu smartphone se calienta muy a menudo debes ser consciente de los peligros a los que te enfrentas, que podrían provocar hasta una explosión. Sigue estos consejos y reduce las altas temperaturas en tu equipo.

1. No uses cargadores no originales

Esto puedes haberlo oído muchas veces, pero nunca es suficiente. Los cargadores para todo smartphone cuentan con un voltaje y amperaje diseñado para ese equipo específico. Si lo cargas con otro, esas pequeñas diferencias no le harán favor alguno a tu batería a la larga, produciendo sobrecalentamientos más seguidos.

2. No juegues tanto

Los smartphones son espectaculares, pero tampoco hay que abusar de ellos. Puede que muchos estén a la altura de brindarte una experiencia gaming de primera, con buenos gráficos, efectos y resolución, pero recuerda que el encargado de toda esa maravilla visual es ese pequeño procesador dentro de tu teléfono.

¿Qué sucede cuando hay tantos objetos, texturas y animaciones que calcular en tiempo real? Pues que el procesador, el GPU y la RAM trabajan a toda máquina, como si se tratase de una PC gamer auténtica. Considera darle descansos de 30 minutos a tu teléfono si notas que se calienta demasiado.

3. Nunca metas tu smartphone a un refrigerador

Tampoco lo hagas con la batería. Si lo haces, este puede acumular humedad y dañarlo internamente. La única opción para enfriarlo de forma manual es usando un ventilador o aire acondicionado.

4. No uses tu smartphone bajo la luz del sol o en un lugar muy caliente

Sucede lo mismo que cuando nos da insolación. Tu smartphone no está diseñado para aguantar una exposición solar directa y prolongada. No lo uses en la playa o cúbrete bajo algo si necesitas hacerlo.

5. No uses el internet móvil si tienes mala señal

Tu smatphone está diseñado para cambiar automáticamente el tipo de red que utiliza para conectarte, dependiendo de las señales que logre captar. Si estas en un lugar con difícil acceso, tu celular cambiará constantemente el tipo de red y puede provocar calentamiento. Intenta ir a un lugar con mayor cobertura.