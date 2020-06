WhatsApp y el truco secreto para silenciar estados de contactos que no queremos ver [FOTOS]

WhatsApp es la aplicación más popular del planeta. Sin embargo, esta plataforma también es una caja de sorpresas, ya que pocos usuarios conocen las opciones que nos ofrece y que nos pueden ayudar a configurar una de sus funciones más populares como lo son los estados, que llegaron a principios de 2017.

En este sentido, si alguno de tus contactos en WhatsApp no para de publicar estados y preferirías no verlos, para que no te distraigan o le quiten protagonismo de las personas que realmente te importan. Si ese es tu caso, puedes aplicar un truco secreto para silenciarlos de forma rápida y sencilla.

Para llevar a cabo este procedimiento, solo tienes que mantener pulsado durante unos segundos el estado de WhatsApp que quieras silenciar. Esto abre una ventana de confirmación en la que se te pregunta si deseas silenciar los estados de esa persona. Debes pulsar Silenciar.

Silenciar estados de WhatsApp

Realizado este proceso, los estados de esta persona se ocultarán. Para verlos deberás desplegar el apartado Silenciados. Ten en cuenta que puedes seguir viendo los estados de WhatsApp de esa persona, aunque estén silenciados, haciendo un clic normal sobre ellos.

No te preocupes, WhatsApp no informará a la otra persona de que has silenciado sus estados. Es decir, ninguno de tus contactos podrá saber que te cansaste de sus publicaciones y que ya no quieres verlos. Si cambias de opinión, solo tendrás que ir nuevamente a los estados del contacto en cuestión y desactivar el silencio.