WhatsApp es una de las aplicaciones móvlies más utilizadas en el mundo y contar con una cuenta es casi vital para mantenerse conectado; sin embargo, instalarlo en un smartphone de Huawei podría ser un dolor de cabeza, debido a que los más modernos no contarán con la popular plataforma de Google Play ¿cómo descargar e instalar la app en estos equipos? Aquí te lo detallaremos.

Como se conoció hace algunos días, el veto de Estados Unidos a Huawei se mantiene y acaba de extenderse por un año más. Por lo tanto, los llamados ‘Google Play Services’ no están disponibles en los equipos Android de la firma china, incluyendo Google Play, tienda donde millones acceden para descargar WhatsApp.

Aun así, no necesitamos de Google Play para instalar WhatsApp ni ninguna otra aplicación que no pertenezca al ecosistema de Google. Tampoco necesitas —ni es recomendable— aventurarnos a buscar la APK por ti mismo, pues hay posibilidad de que puedas coger un virus o algún programa malicioso si no lo haces desde los proveedores oficiales.

¿Cómo descargar WhatsApp en mi smartphone de Huawei? La respuesta no es AppGallery, sino otro buscador que nos permitirá instalar cualquier otra aplicación disponible para Android, como Facebook, YouTube, Instagram y mucho más.

¿Cómo instalar WhatsApp sin Google Play?

Se trata de AppSeeker, una aplicación diseñada para buscar otras apps por ti y que puedes descargar en tu teléfono Huawei para instalar WhatsApp, YouTube, Instagram y cualquier otra que no encuentres en AppGallery, sin archivos APK dudosos de por medio.

Sigue estos pasos para instalar WhatsApp en tu teléfono Huawei:

Abre AppGallery en tu Huawei y descarga la aplicación AppSeeker Desde AppSeeker, busca ‘WhatsApp’ o la aplicación que desees (Instagram, YouTube, Facebook, etc). Abre la página de la aplicación y dale al botón ‘Descargar’ AppSeeker abrirá una página para descargar la APK de la app de forma oficial y segura. Instala dicha APK y tendrás WhatsApp instalado en tu Huawei

De esta manera, podrás obtener casi todas las aplicaciones que desees desde un solo lugar. Si una app no está disponible, la misma AppSeeker te ofrecerá alternativas. Se trata de un método bastante útil para algunos de los teléfonos más modernos de Huawei como el P40 Pro, el Mate 30 Pro y otros más.