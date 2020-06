Facebook es la red social más popular, por lo que se viene actualizando constantemente para sus millones de usuarios. En este sentido, la plataforma acaba de lanzar una función ideal para aquellas personas que desean eliminar o archivar aquellas publicaciones antiguas que no quieren que sus contactos vean.

Esta nueva característica de Facebook se llama ‘Administrar actividad’ y tiene como objetivo que los usuarios puedan adaptar su presencia en la red social después de experimentar cambios en su vida como al incorporarse en un nuevo trabajo o al terminar una relación.

"Administrar actividad" de Facebook

La función “Archivar” sirve para guardar el contenido que ya no quieres que se vea en Facebook, pero que deseas conservar. Por ejemplo, puedes archivar una publicación que hiciste cuando estabas en el instituto que, aunque te resulte divertida, prefieres que nadie más la vea en Facebook.

“Administrar actividad” también te permite mover las publicaciones que ya no quieres a la papelera. Si lo haces, permanecerán allí durante 30 días antes de su eliminación, a no ser que decidas eliminarlas manualmente o restablecerlas antes. Esto te da tiempo en caso de que cambies de opinión y no quieras eliminar esas publicaciones antiguas de Facebook.

Gracias a esta nueva función de Facebook podrás ver y administrar mejor muchas publicaciones de una sola vez, es decir, de forma masiva. Además, cuenta con filtros para ayudar a los usuarios a ordenar y encontrar lo que buscan, como publicaciones con determinadas personas o de un intervalo de fechas particular.

La función “Administrar actividad” se lanzará primero en móviles y estará disponible en otras plataformas más adelante. Asimismo, desde su portal oficial, Facebook aseguró que continuará desarrollando nuevas funcionalidades para esta herramienta con el fin de garantizar que las personas puedan controlar su presencia digital en Facebook.

¿Qué significa TBT que se usa en Facebook y otras redes sociales?

TBT es un acrónimo o siglas en inglés que significan ‘Trowback Thursday’ y que en su traducción al español se puede entender como ‘jueves de retroceso’, ‘jueves de volver al pasado” o ‘jueves de antaño’. Su uso popularizó rápidamente gracias a las redes sociales como Facebook e Instagram.

A pesar de que los usuarios de Facebook no le dan un uso ‘adecuado” al #TBT, esta etiqueta fue diseñada para utilizarse un día en específico: los jueves, la cual suele ir acompañada de fotografías tomadas hace muchos años atrás o de situaciones que marcaron nuestra vida.