YouTube es la plataforma de videos más famosa en el mundo, ya que en ella encontramos una enorme cantidad de contenido musical, tutorial, documental, educativo y más. Sin embargo, al ser una plataforma de acceso gratuito, en ella encontramos publicidad inmersiva que suele interrumpir lo que estamos viendo.

Felizmente, existe más de una forma que nos puede ayudar a bloquear estos molestos anuncios que aparecen al inicio y a la mitad de un video de YouTube. Lo positivo es que estos trucos funcionan en un teléfono Android, un iPhone o desde la PC.

PUEDES VER: YouTube protesta contra el racismo por muerte de George Floyd

¿Cómo bloquear anuncios en los navegadores?

Para quitar los anuncios de YouTube en la computadora, la solución más sencilla es instalar una extensión para el navegador. La más conocida es Adblock plus, disponible para Firefox, Chrome, Edge, Explorer, Opera, Safari y muchos otros navegadores. Es completamente gratuita. Para descargarla, solo hay que ir a la página del programa, elegir el navegador y continuar.

Como alternativa, en el Chrome Web Store se puede seleccionar e instalar la aplicación gratuita AdBlocker for YouTube. La extensión bloquea cualquier tipo de publicidad, banners, ventanas pop-up y videos.

PUEDES VER: YouTube reducirá la calidad de los videos en todo el mundo para evitar la saturación de la red

¿Cómo quitar los anuncios en un teléfono Android?

Adblock está disponible también para móviles Android y permite bloquear la mayoría de los anuncios en aplicaciones como YouTube y sitios web con Safari y Chrome. Se puede utilizar tanto bajo WiFi como con 3G y 4G sin ralentizaciones. Además, ahorra una gran cantidad de tráfico de datos. Otra opción es OGYouTube.

¿Cómo bloquear los anuncios en un iPhone?

En el caso de un iPhone o un teléfono iOS, la solución para evitar la publicidad en YouTube es un programada llamado YouTube++. No está presente en el App Store y no está autorizado por Apple, que de vez en cuando intenta bloquear su sistema de instalación con varias actualizaciones. Sin embargo, YouTube++ es un programa ligero que no afecta al sistema operativo de ninguna manera. Para instalarlo se debe usar el software Cydia Impactor.