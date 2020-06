WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizado entre las personas en el mundo. Tanto es así, que muchos usuarios optan por enviar un mensaje de WhatsApp antes de realizar una llamada. Esto hace que cada día sean decenas e incluso centenas de mensajes los que recibimos en el móvil a través de la plataforma.

Sin embargo, si en algún momento del día quieres estar tranquilo y que no te moleste nadie a través de mensajes, debes saber que existe un sencillo y poco conocido truco de WhatsApp que nos permite desconectarnos de la plataforma sin tener que quitarle el internet al teléfono.

Es habitual que la gente opte por desconectarse del Wi-Fi o desactivar los datos del móvil para evitar que les lleguen mensajes de WhatsApp. No obstante, esto impide que podamos navegar desde el teléfono, mirar el correo o abrir alguna app que requiera conexión. También podemos silenciar los chats, pero esto es muy tedioso y no impide que no nos llegue mensajes de aquellos contactos que no hemos silenciado.

¿Cómo apagar WhatsApp?

Primero debes saber que este sencillo truco de WhatsApp puede funcionar tanto para un teléfono Android como en un iPhone. Para lograrlo no tendrás que instalar ninguna app adicional, ya que puedes realizar esta acción sin dificultades y solo con los ajustes del sistema operativo.

Para ello, primero debes ir a “ajustes” en tu celular y luego elegir “aplicaciones”. Allí aparecerá un listado con las que están instaladas. Una vez seleccionada la de WhatsApp, habrá que dar clic sobre ella y verás la información de la misma. Así, encontrarás la opción de “desinstalar” y “forzar detención” y darás clic en la segunda.

De ese modo, se apagará WhatsApp hasta que vuelvas a activarlo, pero seguirás con Internet en tu teléfono para utilizar el resto de las aplicaciones. A aquellos que nos envíen un mensaje les aparecerá como que no los recibimos y únicamente lo haremos cuando decidamos activar nuevamente la plataforma de mensajería.