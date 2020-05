Windows 10 May 2020 Update: errores y fallos de la versión 2004 y cómo resolverlos [VIDEO]

Windows 10 acaba de actualizarse a la versión 2004 gracias al reciente May 2020 Update, que trae consigo nuevas e importantes características; aun así, y pese a las constantes pruebas de Microsoft, esta no ha podido evitar los típicos fallos de cualquier actualización y aquí te compartiremos una lista con todos los errores reportados hasta el momento.

La Windows 10 May 2020 Update ya está disponible en todo el mundo desde este jueves 28 de mayo y llegará progresivamente a todos los usuarios. Si aún no has actualizado tu computadora, te recomendamos estos consejos a tomar en cuenta antes de que lo hagas.

Hay mucho por meditar antes de aventurarte a recibir la nueva versión 2004, pues parece que Microsoft no ha podido prevenir decenas de errores ya presentes. Muchos —y sin sorpresa— están relacionados con drivers e incompatibilidades.

Errores con Windows 10 May 2020 Update

Para que tengas una mejor prevención a la hora de actualizar tu computadora, aquí te presentamos una lista completa de todos los errores, fallos y problemas reportados hasta ahora con la Windows 10 May 2020 Update:

1. Error al conectar más de un dispositivo Bluetooth:

Los drivers de dispositivos Realtek (comunes en muchas placas madre) están teniendo problemas.

Estado actual: investigando

2. Error al actualizar dispositivos con drivers de audio Conexant:

Dispositivos con controladores de audio Conexant o Synaptics presentan errores que pueden llegar a un BSOD (pantallazo azul)

Estado actual: investigando

3. Error con controladores de NVIDIA:

Pantallazos azules constantes se reportaron con drivers de NVIDIA anteriores a la versión 385.00

Estado actual: resuelto con una actualización de NVIDIA.

4. Errores con videojuegos con GameInput Redistributable bloqueando el movimiento del mouse:

La versión 2004 de Windows 10 podría hacer perder la entrada del ratón

Estado actual: investigando

5. Error al conectar un dock Thunderbolt

Errores al conectar o desconectar este tipo de dispositivos

Estado actual: investigando

6. Error con la frecuencia de actualización en dispositivos Intel Igpu

La VRR (frecuencia de actualización variable) no funcionaría en muchos juegos con DirectX 9.

Estado actual: investigando

7. Errores con dispositivos ‘Always On’ o ‘Always Connected’

Reinicios inesperados en dispositivos con más de un adaptador de red compatibles están generando problemas, según reportes.

Estado actual: investigando.

8. Errores al iniciar o actualizar dispositivos con ‘askfridge.sys’ o ‘aksdf.sys’ presentes

Dispositivos que dependen de algunas versiones tendrían problemas para actualizar

Estado actual: investigando

9. Error con algunas aplicaciones con IME e ImeMode

Ciertos programas que utilizan la propiedad ImeMode presentan problemas al utilizar IME en algunos idiomas a la hora de usar campos para la entrada de texto individual

Estado actual: investigando

Cómo resolver los problemas de la actualización May 2020 Update en Windows 10

Como siempre, la mejor manera de solucionar algún problema relacionado con la versión 2004 de Windows 10 es la prevención.

Lo primero es esperar que tu propio sistema muestre la actualización May 2020 Update disponible en el apartado de actualizaciones en el menú de configuración de tu sistema. No intentes forzar la misma buscando una manera de actualizar en la web, pues esto podría generar estos problemas.

Luego, debes preparar bien tu sistema operativo para ser actualizado. Asegúrate descargando las últimas actualizaciones y parches para tus dispositivos en el mismo menú ya mencionado: Windows Update. Esto podría evitar hasta los otros problemas reportados al momento de realizar la actualización a la versión 2004.

Para dispositivos (tarjetas gráficas, interfaces de audio, etc) o periférico (dongles bluetooth, cámaras web) siempre es buena idea mantener sus controladores en las últimas versiones.

También es de suma importancia crear un punto de restauración del sistema. Las actualizaciones de Windows 10 —sobre todo en los primeros días— no suelen ser perfectas. Si al actualizar se genera un problema que te impida realizar tus tareas habituales, podrás regresar a un estado anterior si creas un punto de restauración antes de cambiar cualquier cosa.

Si de casualidad no seguiste estas recomendaciones o, peor aún, Windows 10 se actualizó solo a la última versión, siempre puedes regresar a una versión anterior de Windows (por ejemplo, la versión 1909) y esperar el mejor momento para actualizar a la 2004, utilizando la opción de ‘Restaurar sistema’.