WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular, en donde millones de personas se comunican con sus amigos y familiares. Sin embargo, más allá de los beneficios que otorga a los usuarios, tiene el problema que funciona a través de nuestro número de teléfono, lo que significa que cualquiera que conozca dicho número, podrá enviarnos un mensaje a la plataforma.

Si bien es casi imposible saber quién tiene guardado nuestro número teléfono y, por ende, nos tiene agregado en WhatsApp, el servicio de mensajería cuenta con un truco secreto que funciona tanto en Android como en iOS y que nos permite saber si un extraño o desconocido nos tiene en su lista de contactos.

Lo primero que hay que hacer es crear un canal de difusión con todos tus contactos y grupos de WhatsApp en los que estás participando, medida que permite enviar un mismo mensaje a varios contactos a la vez sin necesidad de crear un grupo.

Luego de unas horas, al acceder a la información del mensaje enviado de WhatsApp podrás chequear quiénes leyeron el texto, así como a qué hora y qué contactos todavía no lo vieron. Si en este apartado aparece algún número que no tengas guardado en tu agenda, o que no seas capaz de relacionar con una persona conocida, significa que ese desconocido tiene guardado tu número en su agenda.

Crear listas de difusión en WhatsApp

Abre WhatsApp y luego da clic en los tres puntos verticales que se encuentran esquina superior derecha.

Presionar sobre Nueva difusión

Crea una lista de difusión y añade a todos los contactos y grupos.

Envía un mensaje a través de esta lista.

Comprueba la información de lectura de dicho mensaje.

Listas de difusión de WhatsApp

Si quieres que los desconocidos que tienen agregado en WhatsApp no puedan ver la hora de conexión o la foto de perfil, siempre puedes configurar los filtros de privacidad a través de Ajustes en Android, luego accede a Cuenta y ahí pulsas en Privacidad. En ese momento podrás hacer que tu número y perfil sea menos visible para aquellos desconocidos que tienen tu número.