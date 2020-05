WhatsApp activa chatbot en español para combatir noticias falsas sobre coronavirus

🔔 Good news! Our #COVID__19 WhatsApp chatbot is now available in Spanish! / 🔔 Una buena notícia! El chatbot que @factchecknet ha desarrollado para WhatsApp con contenidos sobre el #coronavirus ya está disponible en español! 👉 https://t.co/uTwV8LUd0M pic.twitter.com/e1Gh5RvGwd