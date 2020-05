Huawei estrena un nuevo teléfono de gama media con procesador Mediatek y 5G [FOTOS]

Las fabricantes siguen apostando por la tecnología 5G que ha dejado de ser exclusiva de la gama alta y ahora se ve con mayor frecuencia en la gama media. Huawei acaba de lanzar un nuevo smartphone compatible con el 5G y que llega con la particularidad de integrar un procesador Mediatek.

Este es el caso del Huawei Enjoy Z 5G, en la compañía ha dejado de utilizar un procesador propio, el Kirin, por el Dimensity 800, uno de los nuevos procesadores 5G de Mediatek. Este chipset está pensado para ofrecer este tipo de conectividad en dispositivos de precio asequible.

El Mediatek Dimensity 800 cuenta con ocho núcleos, todos ellos funcionando a 2 GHz. La RAM disponible es de 6 o de 8 GB y el almacenamiento de 64 o 128 GB, según versiones. Este teléfono de Huawei soporta almacenamiento externo mediante tarjetas NM Card de hasta 256 GB.

La triple cámara trasera del Huawei Enjoy Z 5G está conformada por un sensor principal de 48 Mpx, un gran angular de 8 Mpx y un sensor macro de 2 Mpx. Mientras que en la cámara delantera, alojada dentro del notch, tenemos un sensor de 16 Mpx.

La batería es de 4000 mAh y tiene carga rápida, aunque de 22,5 W. No es poco, pero no llega a los 40W de otros modelos como el Huawei P40 Lite. Como era de esperar, no tendrá servicios y aplicaciones de Google, aunque utiliza Android 10 en su versión AOSP junto con EMUI 10.

El Huawei Enjoy Z 5G ha sido lanzado oficialmente en China, donde ya se puede reservar. Está disponible en color rosa con degradado, azul marino y negro en versiones de 6+64, 6+128 y 8+128 GB. La versión más básica tiene un precio de 238 dólares, mientras que el más potente llega a los 314 dólares.