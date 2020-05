El repentino cambio de nombre en Instagram se ha convertido, en cuestión de horas, en una de las bromas más pesadas y crueles que han vivido algunos usuarios de redes sociales en los últimos años ¿En qué consiste la conocida broma del bloqueo que ya es viral?

En primer lugar, debemos indicar que se trata de una broma relacionada con el nombre de la cuenta o nombre de perfil que mostramos en Instagram y no el nombre de usuario con el que nos pueden etiquetar (el mismo que le sigue al “@” y que no puede contener espacios) pues este último no se puede cambiar.

El nombre de cuenta de Instagram puede cambiarse siempre que quieras con una pequeña condición: solo puedes hacer dos cambios en un lapso de 14 días. Este sería un elemento clave para entender el truco.

¿Cómo cambiar el nombre de usuario en Instagram?

Procedemos, entonces, a explicarte la broma:

El supuesto método viral, indica que, si entras a Instagram y cambias el nombre de cuenta (el que no tiene arroba) por el nombre de la cuenta de otro usuario cualquiera (por ejemplo: @lrtecnología) harás mágicamente que tu cuenta y la cuenta “lrtecnología” se vinculen de una manera extraña.

Si, en un segundo paso, vuelves a cambiar tu nombre de perfil de “@lrtecnología” a cualquier cosa como “la mejor web tecnológica” harás que la broma tome efecto, provocando que la cuenta real de @lrtecnología —a la que no tienes acceso y que está protegida con una contraseña— haya cambiado su nombre de cuenta a “la mejor web tecnológica”, desatando, seguramente, la preocupación de su dueño.

Pues bien, esto es lo que se ha compartido en WhatsApp y en otras redes sociales, como una divertida broma que puedes jugarle a tus amigos; sin embargo, debes saber que se trata de una mentira.

¿En qué consiste la broma del bloqueo en Instagram?

Como te mencionábamos líneas arriba, Instagram solo permite hacer dos cambios de nombre de cuenta cada 14 días. Si decidiste pasarte de gracioso y hacer la jugarreta —cambiando el nombre de tu amigo por, por ejemplo, “soy un estúpido”— tendrás que poner esa misma frase en tu perfil de la red social primero.

Tras haber hecho esto, seguramente querrás cambiar esa bochornosa frase de tu perfil de Instagram. Pues bien, malas noticias. Como tuviste que utilizar las dos oportunidades que la red social otorga—todo para hacer tu bromilla— ahora tendrás que esperar 14 días para volver a hacerlo.

Esto quiere decir que pasarás dos semanas con la frase “soy un estúpido” —que tú mismo elegiste— en tu propio perfil. Así es, la misma que elegiste para molestar ahora se quedará permanente en tu perfil. Karma efectivo.

Lo peor de todo es que ni siquiera lograrás tu cometido original, pues la cuenta a la que quisiste jugarle la travesura seguirá teniendo su nombre de siempre. El único afectado serás tú. De eso consiste la broma.

¿Qué hacer si mi usuario de Instagram ha sido cambiado de nombre?

Si ya fuiste víctima de esta broma viral, lo más probable es que te sorprendas cuando no puedas cambiar tu nombre de cuenta en Instagram. La única solución viable en este punto es evitar la vergüenza pública y desactivar tu cuenta por el tiempo que dure la restricción.

¿Cómo cerrar mi cuenta de Instagram?

Para desactivar tu cuenta de Instagram, tan solo debes acceder a la versión web de la red social y desde allí ir a tu perfil y seleccionar la opción ‘Editar perfil’. En la nueva ventana, busca la opción ‘Desactivar mi cuente temporalmente’.

Tu cuenta de Instagram desaparecerá de toda la web por el tiempo que necesites y bastará con iniciar sesión de nuevo para volver a activarla cuando ya hayan pasado las dos semanas.