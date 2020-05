WhatsApp: qué hacer si tu cuenta deja de funcionar porque tu versión caducó [VIDEO]

El alarmante y siniestro mensaje de WhatsApp que indica que “tu versión caducó” en tal fecha, y que es muy antigua, es de los martirios más comunes entre los usuarios de Android y iPhone hoy en día. ¿Qué hacer en estos casos? Aquí te explicaremos todo lo que debes realizar para tenerlo de vuelta y funcionando de la forma más rápida.

WhatsApp se ha convertido en una pieza fundamental para millones de usuarios de smartphone. Ya sea para momentos de ocio, estudios o trabajo, estar privados de la app hace todo un poco más complicado y no es nada agradable cuando deja de funcionar. Peor si tomamos en cuenta que tampoco nos permitirá utilizar la versión para computadora “whatsapp.web”.

¿Por qué sucede esto? sobre todo si, para nuestro entendimiento, tenemos un móvil lo suficientemente potente para ejecutar WhatsApp y antes funcionaba todo a la perfección. Pues bien, el efecto podría ser provocado por las no muy conocidas versiones beta, y aquí te enseñaremos a evitarlas.

Las betas de WhatsApp son versiones preliminares que sirven para probar nuevas funciones y características, antes de que lleguen a las versiones oficiales. Lo malo de estas es que caducan más seguido, aproximadamente cada mes.

Si estás en inscrito en el programa de betas, es probable que tengas que actualizar cada mes para que WhatsApp siga funcionando. Es más, la misma aplicación te sugiere salir del programa de betas.

Salir del programa de betas

Al salir del programa de betas te asegurarás de que en tu smartphone solo tengas las versiones oficiales y actualizadas de WhatsApp, tanto para iOS y Android, las cuales se actualizan solo cada cierto tiempo. Sigue estos pasos para desactivar la opción:

Abre Google Play y busca WhatsApp en la tienda para abrir su ficha de información Desliza hacia abajo y busca algún recuadro que señale “Eres un tester beta”. Si este es tu caso, verás un botón de “Salir”. Pulsa este para irte del programa de betas de WhatsApp. Desinstala WhatsApp de tu smartphone y vuelve a instalarlo desde la Google Play. Este paso asegura que tengas la última versión oficial actualizada y ya no una versión beta que pueda causarte problemas.

Opción 1: sal del programa de betas de WhatsApp

Si intentaste seguir los pasos, pero te diste con la sorpresa de que no eres un tester beta de WhatsApp, prueba con las siguientes opciones

Actualiza WhatsApp

Esta es la solución más evidente y recomendable si es que no eres parte del programa de betas de WhatsApp. Si el mensaje de caducidad aparece y no te permite entrar a la aplicación, puede que sea resultado de no haberla actualizado por mucho tiempo.

Ingresa a Google Play Busca WhatsApp en “Mis apps y juegos” Dale al botón “Actualizar”

Opción 2: actualiza WhatsApp

Esta es, definitivamente, la mejor opción, aunque suele ser problemática para aquellos que lidian con el poco espacio en su smartphone; sin embargo, puedes optar también por desactivar las actualizaciones automáticas en Google Play.

Cambiar la hora del sistema

Debes saber que este es el paso menos recomendado; aun así, te puede servir en situaciones extremas, cuando no cuentes con suficiente cobertura para reinstalar WhatsApp, o cuando necesites responder un mensaje urgente.

Ingresa a los ajustes de tu teléfono y busca la configuración de Fecha y hora. Selecciona Configurar fecha y cámbiala a una anterior a la fecha de caducidad que aparecía en el mensaje de WhatsApp.

Opción 3: cambia la fecha y hora de tu smartphone

Cambiar la Fecha y hora puede traer problemas con otras aplicaciones y no solucionará el problema de raíz, pues solo retrasará el mensaje de caducidad cuando tu smartphone marque la hora de caducidad nuevamente.

No te recomendamos métodos que impliquen root u otras opciones ortodoxas, pues la mayoría de los reportes indican que no funcionan tan bien.

Que WhatsApp deje de funcionar por ser antiguo es, para muchos, una de las situaciones más comunes e inevitables. A casi todos en algún momento nos apareció ese odioso mensaje de “tu versión de WhatsApp ha caducado” que no permite ni siquiera entrar a la aplicación, ni avisar a tus amigos o contactos del trabajo.

Sin embargo, y como ya viste, todo puede solucionarse con un poco de paciencia. No olvides estos sencillos pasos para solucionar los problemas de caducidad en WhatsApp, que te evitarán mucha frustración. Tampoco dudes en colocar esta guía en tus favoritos.