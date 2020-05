Miles de usuarios de WhatsApp han quedado sorprendidos al enterarse que la aplicación de mensajería cuenta con un truco secreto que nos permite ver los estados de nuestros contactos sin que ellos lo sepan. Es un método 100 % comprobado y sencillo, y a continuación te explicamos los pasos que debes seguir.

Si bien lo más fácil para poder ver los estados de nuestros contactos sin que ellos lo sepan es desactivando la confirmación de lectura (doble check azul) de la app de mensajería, aplicar esto tiene algo negativo, ya que tampoco podremos saber qué contactos miran nuestros estados de WhatsApp.

Para solucionar este problema en el servicio de mensajería tenemos otro truco sencillo de WhatsApp que nos permitirá ver los estados de nuestros amigos de forma oculta y sin tener que desactivar la confirmación de lectura.

Solo debemos recurrir a una aplicación de terceros. Se trata de WAMR, que no solo permite recuperar mensajes borrados, sino también descargar estados de WhatsApp. Cuando no queremos que sepan que hemos visto un estado, con esta app puedes descargártelo sin tener que acceder al archivo en sí, lo podrás ver y no se marcará como visto.

Si estás interesado en aprender este increíble truco, debes saber que funciona tanto para los usuarios de WhatsApp que utilizan un dispositivo Android, como para aquellos que lo han instalado en un iPhone, el teléfono de la compañía Apple.

Recupera una conversación borrada accidentalmente

Si por algún motivo borraste una conversación de WhatsApp con fotos y videos muy importantes, entonces tienes que saber que existe un truco muy sencillo que te permitirá recuperarlos. A continuación, te vamos a enseñar cómo.

El truco secreto, que pocas personas conocen, solo funciona si el usuario de WhatsApp realizó una copia de seguridad de la aplicación de mensajería instantánea. Si cumples este requisito, no dudes en revisar este video para más detalles.

Cómo crear un chat contigo mismo

El truco está en utilizar los grupos de WhatsApp. Para ello, ingresa a la aplicación y pulsa en el icono de tres puntos para abrir el menú de opciones. Aquí selecciona “Nuevo Grupo” para crear uno, agrega a un contacto de confianza y finalmente elige un nombre para el chat.

Cuando ya esté creado el grupo de WhatsApp, solo bastará con eliminar al contacto que agregaste previamente. Listo, ahora quedará un chat donde el único participante serás tú y el cual podrás emplear para enviarte mensajes a ti mismo.