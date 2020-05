¿Qué debes hacer si tu teléfono no reconoce la tarjeta SIM? [VIDEO]

Que nuestro smartphone no reconozca la tarjeta SIM es un problema más común de lo que pueda parecer. Además, este es un fallo que puede afectar a cualquier marca y también a cualquier operador, por lo que todos podemos vernos afectados. Lo cierto es que si la SIM no funciona no tendremos acceso ni a llamadas ni mensajes ni nuestra conexión de red.

Este problema puede tener su origen en un fallo de la propia SIM o de nuestro smartphone. Sin embargo, existe más de un mètodo para comprobar lo que está sucediendo con nuestro teléfono.

Usa otra tarjeta SIM o ponlo en otro teléfono

Si nuestro smartphone no reconoce la tarjeta SIM, lo primero que debemos hacer es insertar una tarjeta SIM diferente en el teléfono, para ver si dicha tarjeta funciona o no. Si funciona, el problema reside en nuestro chip, pero en caso de que no funcione, podría ser algo del teléfono.

También puedes insertar tu tarjeta SIM en otro teléfono, para comprobar lo mismo, si funciona o no en otro teléfono y así poder determinar el origen del problema que nos afecta. Una vez hayamos hecho estas comprobaciones, sabremos si es un fallo de la tarjeta o del teléfono.

Verificar si la tarjeta SIM està bien puesta

Aunque pueda parecer algo sin importancia, a veces por el apuro no colocamos bien la tarjeta SIM en la ranura de nuestro smartphone. También puede ocurrir que alguien haya puesto la bandeja del revés, haciendo que el teléfono no reconozca la tarjeta SIM de ninguna manera.

Limpiar la SIM y la ranura del smartphone

Otro método que puedes hacer es limpiar la tarjeta SIM, así como la ranura del móvil, ya que esta es una de las causas más habituales en caso de que nuestro smartphone no la reconozca. Para ello debemos retirar la tarjeta y limpiar los contactos dorados con un paño seco. De igual forma debemos limpiar la ranura del móvil con una gamuza suave sobre los pines para retirar la posible suciedad.

Cambiar el tipo de red

Otro problema que puede ocurrir, como cuando el 4G no funciona, es que hayamos elegido una red incorrecta. Si estás usando un tipo de red que no es el adecuado, podría ser que tu teléfono Android no reconozca la SIM.

Comprobar esto y, en caso necesario, cambiar de red sería una posible solución que pondría fin a esta molesta situación. Para ello, debes abrir los ajustes del teléfono, entra en Redes y conexiones. pulsa en Redes Móviles, pulsa en Tipo de Red y elige a la que quieres conectarte.

APN mal configurado

Otra causa podría ser que los APN se hayan configurado mal o no estén configurados en el teléfono, que impide que Android vaya a detectar o reconocer dicha tarjeta SIM. Comprueba si están bien, si se corresponden con los de tu operador o si ha habido algún error que haga que esté mal configurado.

Lo mejor que podemos hacer en este caso es borrarlos y añadirlos de nuevo. Y esto lo podemos hacer abriendo los ajustes. Entra en el apartado de Redes y conexión inalámbrica, Redes móviles, pulsa en APN, introduce los datos del APN de tu operador y luego dar clic en Aceptar. Luego, intenta que conecte de nuevo.

Restablecimiento de fábrica del dispositivo

Si nada de lo anterior te ha servido, debes proceder a restaurar el smartphone, lo que supondría que todos los datos y configuración del dispositivo quedarían borrados. Con esto se consigue que se pueda solucionar algún problema de software. Puedes restaurar el sistema de tú móvil Android o iPhone de la siguiente manera:

– En Android: vamos a >Configuración> Copia de seguridad y restauración> Copia de seguridad> Restablecer teléfono.

– En iPhone: pulsamos en Configuración> General> Restablecer> Borrar todo el contenido.