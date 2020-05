La tendencia que más ha impactado en el diseño de los smartphones actuales ha sido la búsqueda por ofrecer un frontal todo pantalla, así es como han apareciendo soluciones como el notch, los agujeros en pantalla y los sistemas pop-up con el objetivo que la cámara frontal ocupe cada vez menos espacio.

Como parte de ese objetivo, durante el año pasado, las fabricantes asiáticas como Xiaomi, Oppo y Samsung dieron un paso más allá y se convirtieron en las primeras compañías en presentar sus avances en el desarrollo de un prototipo de teléfono equipado con una cámara frontal instalada debajo de la pantalla.

No obstante, la calidad de imagen que ofrece este sistema fotográfico aún no es suficientemente buena como para aplicarse en un producto final. Al encontrarse todavía en un fase de prueba, la cámara aún no es capaz de recibir la cantidad de luz adecuada a través del panel, lo que perjudica el resultado de las imágenes.

Aunque se espera que esta tecnología se implemente recién a partir del 2021, se acaba de dar a conocer nuevos detalles sobre el trabajo que viene realizando Xiaomi en un teléfono que muestra una versión comercialmente viable de este mecanismo, sugiriendo que ya se encontraría en una etapa avanzada de desarrollo.

En abril de 2019, Xiaomi solicitó una patente de diseño ante la Administración de Propiedad Intelectual de China (CNIPA, por sus siglas en inglés), siendo finalmente aprobada el pasado 24 de abril de 2020 y posteriormente publicada en la base de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

La patente presentada por Xiaomi. | Foto: LetsGoDigital

En base a los bocetos incluidos en la documentación de la compañía, desde LetsGoDigital han diseñado una serie de imágenes conceptuales que brindan un primer vistazo de cómo lucirá la cámara debajo de la pantalla del móvil. En la patente se muestra que el sensor está ubicado en la parte superior del teléfono.

El panel facilitará la entrada de luz a través del manejo independiente de los múltiples píxeles que están encima del sensor fotográfico, por lo tanto, cuando la cámara se activa, estos se vuelven transparentes, y cuando pasa a estar inactiva, los píxeles se bloquean para poder usar la pantalla con normalidad.