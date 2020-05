Facebook: así puedes desactivar el reconocimiento facial en la red social [FOTOS]

Al igual que ocurre con el reconocimiento facial en teléfonos, la red social Facebook cuenta con su propio software para este fin. Lo que hace la plataforma es comparar las imágenes de tus fotos y videos con el nuevo material que subes para hacer una imagen virtual de tu rostro y reconocerte cuando aparezcas en otras fotografías.

No obstante, si te preocupa tu privacidad y no quieres que ninguno de tus contactos te etiquete en una fotografía o video, también puedes optar por desactivar el reconocimiento facial de Facebook.

¿Cómo desactivar el reconocimiento facial de Facebook?

Para desactivar esta función de Facebook, haz clic en la parte superior derecha. Selecciona Configuración y privacidad > Configuración. En el apartado Privacidad, haz clic en Reconocimiento facial. Luego debes ir a ¿Quieres que Facebook pueda reconocerte en fotos y videos? Haz clic en Editar y selecciona No.

Al realizar esta acción, la función ya no formará parte de tu experiencia en la plataforma. Facebook no usará esta función para sugerir a las personas que te etiqueten en las fotos y eliminará la plantilla de reconocimiento facial. En otras palabras: seguirá siendo posible etiquetarte en fotos, pero Facebook no sugerirá etiquetas en función de una plantilla de reconocimiento de rostro.

En cuentas de menores de edad no es necesario desactivar la función de reconocimiento facial de Facebook. Esta opción solo está disponible para mayores de 18 años. Los menores de edad no tienen acceso a esa característica.