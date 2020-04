Xiaomi sigue sorprendiendo a sus usuarios con el lanzamiento de nuevos dispositivos. Este miércoles 29 de abril, el fabricante chino lanzó una nueva pulsera inteligente que es capaz de medir el oxígeno en la sangre y con una batería que resiste una semana entera.

Este dispositivo de Xiaomi es conocido como Amazfit X, cuenta con una pantalla AMOLED curvada de 2,07 pulgadas con resolución HD (326 ppi) y brillo de 400 nits, que, según el fabricante, asegura que podremos visualizarla sin problemas bajo el rayo del sol.

Gracias a su diseño curvo, se adapta de manera excelente a la muñeca y no molesta ni siquiera para dormir. El reloj cuenta con algunas de las funciones más modernas, como el healt-tracker Huami PAI del Bip S, además de incluir electrocardiograma, oxigenación en sangre y monitor cardíaco.

El Amazfit X de Xiaomi tiene modo de monitorización de salud completa las 24 horas del día, y en modo deporte muestra una gran cantidad de información de un vistazo al poder incorporar tantos elementos en la pantalla. Es decir, despliega 250 % más datos que un Apple Watch Series 4.

Xiaomi estrena la pulsera Amazfit X que mide el oxígeno en la sangre [FOTOS]

A nivel de software, Xiaomi ha desarrollado un nuevo sistema operativo. El reloj no tiene botones físicos, sino que tiene un botón táctil sensible a la presión en el lateral, además de tener pantalla táctil. La batería, de 200 mAh, tiene una duración de 7 días, por lo que a pesar de su gran pantalla no tendremos que preocuparnos por su duración. Su precio es de 137 euros, y al cambio sería de 149 dólares.

Con el Amazfit X, Xiaomi apunta al público que realiza actividades físicas y no al que busca un sustituto de smartwatch. Prueba de esto es la presencia de 9 modos de entrenamiento entre las que se encuentran natación, gimnasio, ciclismo y caminata. Además, cuenta con modalidades de bicicleta fija y caminadora, necesario en este periodo de cuarentena en donde las personas realizan actividad deportiva en sus casas.