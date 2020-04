Facebook ahora permitirá a los usuarios cobrar por las transmisiones en vivo [FOTOS]

Ante el auge de las transmisiones en vivo en medio de una crisis sanitaria que ha llevado a millones de personas a quedarse en casa, Facebook ha anunciado las nuevas características de video que llegarán a Instagram y a su plataforma principal.

En primer lugar, los eventos de Facebook próximamente se podrán configurar como solo en línea y desde allí se podrán realizar transmisiones en vivo. Además, en búsqueda de apoyar a los creadores y las pequeñas empresas, los propietarios y administradores de páginas también podrán cobrar por el acceso a dichos eventos.

De esta forma, los usuarios podrán encontrar fácilmente diferentes tipos de cursos, clases entrenamiento físico, conciertos, conferencias profesionales y más, mientras que músicos, artistas, emprendedores, activistas y creadores de contenido pueden percibir un ingreso económico frente a la actual situación.

Además, Facebook también permitirá agregar un botón de donación a las transmisiones en vivo para ayudar a diferentes causas sin fines de lucro, lo que facilitará recolectar dinero directamente de los videos. Esta función será implementada solo en los lugares donde estén disponibles las recaudaciones de fondos.

Asimismo, la compañía está trayendo de vuelta Live With, una función integrada en Facebook Live que permite a los usuarios invitar a otras personas a unirse a sus transmisiones en vivo. Para acceder a esta herramienta, al ingresar a la aplicación se deberá seleccionar el ícono de En Vivo < Live With < Elegir contactos < Agregar.

On @facebookapp, we're bringing back Live With and have made it easier to donate and raise money directly in Live. You'll also be able to mark Facebook Events as online only and broadcast live to your guests. We're also exploring ways for Pages to charge for Live events. pic.twitter.com/bQ5fJM2cvh