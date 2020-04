Motorola One Fusion y One Fusion Plus: la nueva apuesta de la compañía para la gama media

En medio de los preparativos para el evento de lanzamiento del renovado buque insignia de Motorola, que tendrá lugar este 22 de abril, se ha dado a conocer que la compañía viene trabajando en dos nuevos modelos que se sumarán a la serie One del 2020.

Dirigida a la gama media, la línea Motorola One actualmente está compuesta por el One Action, One Vision, One Zoom, One Macro y One Hyper. No obstante, cortesía del reconocido filtrador Evan Blass, se ha revelado esta semana la existencia de los futuros One Fusion y One Fusion+.

De acuerdo con el reporte, la compañía tendría programado presentar ambos teléfonos durante el segundo trimestre del año y de forma interna han sido denominados bajo el nombre en código de ‘Titan’ para el One Fusion y ‘Liberty’ para el One Fusion+.

Por otro lado, desde el portal 91mobiles se han filtrado las primeras especificaciones técnicas que dotarán a la versión Plus. Este teléfono llegará equipado con un sensor principal de 12 megapíxeles, algo decepcionante considerando que las cámaras de los modelos del año pasado ascendían hasta 64 megapíxeles.

En el interior, el One Fusion+ ejecutará como sistema operativo Android 10 y será potenciado por un procesador Qualcomm Snapdragon 675 de ocho núcleos, 4G / 6 GB de memoria RAM y 64 GB / 128 GB de almacenamiento interno. Tendrá capacidad dual SIM, pero no admitirá conectividad NFC.

En cuanto al diseño, el teléfono estará disponible en los colores azul y café. Aunque las especificaciones no sobresalen de las propuestas que ya existen en el mercado, aún se desconoce cuál será la característica que le dará el valor agregado para diferenciarse del resto de smartphones de la competencia.